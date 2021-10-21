Türkiye mezunları Afrika-Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde baş aktör

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Türkiye Bursları programı ile Türkiye'de eğitim alarak ülkelerinde önemli çalışmalarda bulunan Afrikalı iş insanları, Türkiye ve Afrika arasındaki ticari ilişkilerde de baş aktör haline geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya temasları kapsamında başkent Abuja'da Türkiye-Nijerya İş Forumu düzenlendi. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alarak ülkelerinde önemli çalışmalar yürüten Türkiye mezunu Afrikalı iş insanları da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) girişimleriyle bu forumda yer aldı. Yapılan toplantılarda Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejileri masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile yaptığı ortak basın toplantısında 3. Türkiye-Afrika İş Forumu'nun 21-22 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğine dikkat çekmişti. YTB hem Türkiye'de eğitim alan Afrikalı uluslararası öğrencileri hem de daha önceki yıllarda ülkemizde eğitim almış Afrikalı Türkiye mezunlarını bu iş formuna da dahil etti.

Türkiye'de eğitim alan öğrencileri mezuniyetlerinden sonra da yalnız bırakmayan YTB onlara her alanda katkı sunarken, iş dünyası ile temas kurmaları için de çeşitli etkinlikler düzenliyor. YTB, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği bugün İstanbul'da başlayacak olan 3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda Afrikalı mezun ve İstanbul'da yaşayan Afrikalı son sınıf öğrencilerinin yer alması için çalışmalar yürüttü. Foruma mezunların ve öğrencilerin katılımını teşvik eden YTB, iş dünyası ile temas kurmaları için girişimlerde bulunuyor. Gerçekleştirilecek olan foruma diplomat, bürokrat, iş insanı, akademisyenlerden oluşan Türk ve Afrikalı yaklaşık bin 500 kişinin katılımı bekleniyor. İki gün boyunca iş dünyasına yönelik sunumların yapılacağı platformun Türkiye'de eğitim alan Afrikalı öğrenciler ve potansiyel mezunlar açısından eşsiz bir iş dünyası ile tanışma etkinliği olacağı değerlendiriliyor. - ANKARA