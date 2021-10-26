Üye Girişi
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, iki ülkeden iş dünyası temsilcilerine davet verdi - Son Dakika

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, iki ülkeden iş dünyası temsilcilerine davet verdi

26.10.2021 00:50
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, iki ülkeden iş dünyası temsilcilerine davet verdi

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 2021 yılı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türkiye ve Katar iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı davet düzenledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 2021 yılı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türkiye ve Katar iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı davet düzenledi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen davete, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Katar'dan ise ekonomik ve finansal kurumların yetkilileri ile iş insanları katıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, davette yaptığı konuşmada, iki ülkeden iş dünyası toplantılarının, özel sektör içindeki ilişkileri güçlendirdiğini ve gelişmiş hükümetler arası ilişkilere taşıdığını belirtti.

Ülkesinin Katar'la ilişkilerinde son yıllarda her alanda ilerleme yaşandığına atıfta bulunan Göksu, bunun Kasım 2020'de altıncısı gerçekleştirilen Yüksek Stratejik Komite toplantılarına da yansıdığını aktardı.

Katar ile Türkiye arasında 2014 yılında kurulan Yüksek Stratejik Komiteyle birlikte ikili ilişkilerde, özellikle savunma alanında büyük ilerleme kaydedildi.

19 Aralık 2014'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" uyarınca iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayisi alanında iş birliği yapıldı. Bu kapsamda, Katar'da Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri üs sağlandı.

Togo Cumhuriyeti, Cumhuriyet, Türkiye, Katar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, iki ülkeden iş dünyası temsilcilerine davet verdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akşener'den Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ilginç sözler: Ablam yüzünde 00:36 Akşener'den Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ilginç sözler: Ablam yüzünde "Rabbi Yessir" görmüş Doğu Perinçek, 00:15 Doğu Perinçek, "Bu bir tuzak" deyip büyükelçilerin açıklamasını yorumladı: Geri adım atmadılar En acı ölüm! Baba, minibüsünü park ettiği sırada 4 yaşındaki oğlunu ezdi 23:45 En acı ölüm! Baba, minibüsünü park ettiği sırada 4 yaşındaki oğlunu ezdi
Kuzey Irak'ta teröristlerin EYP'li tuzağında bir askerimiz şehit oldu 23:03 Kuzey Irak'ta teröristlerin EYP'li tuzağında bir askerimiz şehit oldu Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor 22:36 Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Son Dakika! ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine 22:09 Son Dakika! ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını yenilediler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var 19:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında 18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı

Son Dakika Haberleri
18:56 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
18:55 "Kara ölüm" lakaplı baykuş, 150 yıl sonra ilk kez görüntülendi
18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı
18:28 Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti
18:20 AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi
18:15 Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor
18:13 Fatih Tekke'den yıllar sonra gelen itiraf: Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu
17:59 Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü
17:35 Büyükelçiliklere geri adım attıran Viyana Sözleşmesi 41'inci maddesi nedir?
17:32 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı
Neler konuştuklarını herkes merak ediyordu? Koyu sohbetin detaylarını Sergen Yalçın anlattı Neler konuştuklarını herkes merak ediyordu? Koyu sohbetin detaylarını Sergen Yalçın anlattı         
00:50
Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı         
00:23
Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun         
00:09
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Galatasaray'da penaltı öncesi kriz çıkmış! Fatih Terim'den canlı yayında Mohamed'e tepki Galatasaray'da penaltı öncesi kriz çıkmış! Fatih Terim'den canlı yayında Mohamed'e tepki         
22:51
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı hakkındaki soruya net yanıt: Hayır demeyiz Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı hakkındaki soruya net yanıt: Hayır demeyiz         
22:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız         
20:07
Düğün sonrası eğlencesinde Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı         
19:03
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız         
14:38
Belediye Başkanı Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı         
14:33
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 00:56:13. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, iki ülkeden iş dünyası temsilcilerine davet verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement