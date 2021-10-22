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Türkiye'nin tek farklı iklimine sahip köyünde incir pestili yapıyorlar - Son Dakika

Türkiye'nin tek farklı iklimine sahip köyünde incir pestili yapıyorlar

22.10.2021 10:34
Türkiye'nin tek farklı iklimine sahip köyünde incir pestili yapıyorlar

Türkiye'de nadir görülen iklim özelliğine sahip, İç Anadolu karasal iklimi ile Akdeniz ikliminin geçiş noktasında bulunan Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Evsin köyünde yetişen ürünler lezzeti ve aroması ile ön plana çıkarken, yetiştirdikleri incirleri tek tek toplayan köyün kadınları...

Türkiye'de nadir görülen iklim özelliğine sahip, İç Anadolu karasal iklimi ile Akdeniz ikliminin geçiş noktasında bulunan Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Evsin köyünde yetişen ürünler lezzeti ve aroması ile ön plana çıkarken, yetiştirdikleri incirleri tek tek toplayan köyün kadınları pestil yaparak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Farklı aşamalardan geçirdikleri incirden yaş pestil yaptıklarını dile getiren köy sakinlerinden Sultan Sağlam, "İncirleri kendimiz diktik, yetiştirdik. Sezonu gelince yetişen incirleri elbirliğiyle toplar, kuruturuz, paketleriz ve satarız. Bir kısmının da çöreğini yaparız. Yiyebildiğimiz kadarını yeriz, kötü olanları da hayvanlarımıza yediririz" dedi.

Kadınlar toplanıp incirlerden pestil yapıyorlar

Köyde yardımlaşmanın ön planda olduğunu belirten Muhtar Özlem Yiğit ise "Köyümüzün nüfusu ortalama 250 kişidir. Genelde 65 yaş üzeriyiz. Genç popülasyon şehirlere çalışmak için gittiler. Birçoğu fabrikalarda işe girdi. Öğrencilerimizin birçoğu öğretmen, doktor oldu, memur kesim çocuklarımız da var. İklim olarak yarı Akdeniz, yarı İç Anadolu iklimi hakim. Bir geçiş noktasındayız. İklim şartlarından dolayı da köyümüzün en güzel yetiştirdiği ürünler, incir, zeytin ve narımızdır. Şu an incir mevsimi, incirlerimizden pestil yapıyoruz. Kurutuyoruz, paketliyoruz, ihtiyacımız kadarını yiyoruz, ihtiyacımızdan fazlasını pazarlamaya sunuyoruz. Kadınlar olarak bir gün bir eve toplanıyoruz, diğer gün başka eve toplanıyoruz, ya da haftada bir gün toplanıyoruz" diye konuştu. - KARAMAN

Türkiye'nin tek farklı iklimine sahip köyünde incir pestili yapıyorlar
Türkiye'nin tek farklı iklimine sahip köyünde incir pestili yapıyorlar
Türkiye'nin tek farklı iklimine sahip köyünde incir pestili yapıyorlar
Türkiye'nin tek farklı iklimine sahip köyünde incir pestili yapıyorlar
Türkiye'nin tek farklı iklimine sahip köyünde incir pestili yapıyorlar
Türkiye'nin tek farklı iklimine sahip köyünde incir pestili yapıyorlar

İç Anadolu, Akdeniz, Karaman, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin tek farklı iklimine sahip köyünde incir pestili yapıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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