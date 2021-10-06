Üye Girişi
"Ülke uzantılı alan adları, e-ihracat yatırımının geri dönüşünü hızlandırıyor" - Son Dakika

"Ülke uzantılı alan adları, e-ihracat yatırımının geri dönüşünü hızlandırıyor"

06.10.2021 10:18

Koronavirüs salgını e-ihracatta hızlı bir yükseliş trendi başlatırken, bu dönemde dünyadaki her 10 tüketiciden 1'i online alışverişle yurt dışından ürün satın aldı.

Koronavirüs salgını e-ihracatta hızlı bir yükseliş trendi başlatırken, bu dönemde dünyadaki her 10 tüketiciden 1'i online alışverişle yurt dışından ürün satın aldı. Global e-ticaret pastasından pay kapmak için e-ihracat yapan şirket sayısının hızla arttığına dikkat çeken Atak Domain Genel Müdürü Bahaddin Yazıcı, "İyi bir ülke uzantılı domain seçimi, e-ihracat yatırımının geri dönüşünü hızlandırmada kilit rol oynuyor" dedi.

Pandemi sürecinde önemi fazlasıyla artan e-ihracat, özellikle KOBİ'lerin global pazara açılmasında kritik bir rol oynamaya başladı. 2020 yılında küresel e-ihracat hacmi 4,3 trilyon dolara yükselirken, Türkiye'de yalnızca 2020'nin son 6 ayında 1 milyar 421 milyon dolarlık e-ihracat gerçekleştirildi. Pandemi gibi beklenmedik kriz dönemlerinde iç piyasadaki daralmanın üstesinden gelmenin en pratik yollarından birinin e-ihracat olduğunun altını çizen Atak Domain Genel Müdürü Bahaddin Yazıcı, ülkemizdeki e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 65'lik artışla 2020 yılında 226 milyar liraya yükseldiğini, 2021 sonunda ise 400 milyar liraya çıkacağının tahmin edildiğini söyledi.

E-ihracatta başarılı olmak için iyi bir domain (alan adı) seçmenin önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Atak Domain olarak bin 600'ün üzerinde domain uzantısı için kayıt imkanı sunuyoruz ve tek noktadan Amerika, Çin, Almanya, Şili, Peru, Fas, Malavi, Kazakistan, Endonezya, Vietnam gibi 200'den fazla ülke uzantısını zahmetsizce kaydederek, müşterimize global ticaretin kapılarını açıyoruz" dedi.

TÜRK LİRASI İLE ALINAN ÜRÜNLER DÖVİZLE SATILIYOR

İşletmelerin özellikle iç piyasadan Türk lirasıyla aldıkları ürünleri e-ihracatla yurt dışına satarak ciddi döviz gelirleri elde ettiğine dikkat çeken Yazıcı, "Bu dönemde başarılı bir e-ihracat operasyonu yönetmek isteyen KOBİ'lerin tercihi ise genellikle ülke uzantılı alan adları oluyor. Hedeflenen pazarın ülke uzantısının satın alınması; müşteri güveni, site trafiği ve e-ticaret dönüşüm oranlarında artış gibi faydalar sağlıyor" diye konuştu.

E-İHRACAT TÜRKİYE EKONOMİSİNE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

Günümüzde e-ticaretin gelişmesiyle birlikte global pazarlara girmenin artık çok daha kolay olduğunu vurgulayan Bahaddin Yazıcı, "Ülke kodlu domain tescilinde dünyanın sayılı domain şirketleri arasında yer alıyoruz. Global çapta hemen hemen tüm domain uzantıları için en iyi fiyatları sunuyoruz. Geleneksel ihracat bir yandan devam ederken, ülke kodlu domainleri kullanarak yeni potansiyellerin önünü açmak zorundayız. E-ihracatın Türkiye ekonomisine yeni bir soluk getireceğini ve küresel ihracat pazarının en iyi oyuncuları arasına taşıyacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


Ülke uzantılı alan adları, e-ihracat yatırımının geri dönüşünü hızlandırıyor

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Ülke uzantılı alan adları, e-ihracat yatırımının geri dönüşünü hızlandırıyor' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı 10:14 Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor 10:09 Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı 10:05 Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı
4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 09:54 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak 09:50 Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar 09:46 Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar
Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor 09:40 Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu 09:35 Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu

Son Dakika Haberleri
10:14 Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
10:07 Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı
10:04 Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı
09:53 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı
09:52 Meteoroloji'i yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı
09:50 Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak
09:48 Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
09:45 Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar
09:34 Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu
09:30 Stefan Kuntz disiplini devrede! A Milli Takım'a şınav çekme cezası verdi
PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi? PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi?         
10:21
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar         
10:11
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor         
09:55
Meteoroloji'i yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'i yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı         
09:53
Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı         
09:48
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin         
09:38
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında         
08:43
Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek         
08:05
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı         
07:53
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor         
17:17
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 10:24:15. #1.13#
SON DAKİKA: "Ülke uzantılı alan adları, e-ihracat yatırımının geri dönüşünü hızlandırıyor" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement