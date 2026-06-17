Ekonomi ve Finans Zirvesi Adana\'da Toplandı

Adana'da düzenlenen "Ekonomi ve Finans Zirvesi"nde iş dünyasına ilişkin konular ele alındı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi öncülüğünde organize edilen zirve, Adana Ticaret Odasının konferans salonunda yapıldı.

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, programın açılışında, zirvenin iş insanlarının bilgilendirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Bayram, "Adana'dan bir yıl içinde iki firmamız halka arz edildi. Onları tebrik ediyorum. İnşallah faydalı bir toplantı olacaktır." dedi.

MÜSİAD Adana Şube Başkanı Ömer Tekdemir de selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra ekonomist Hakan Çalışkantürk'ün moderatörlüğünü üstlendiği zirvede konuşmacılar, ekonomik gelişmeler ve beklentiler, patronlar ve denetim, sermaye piyasaları ile halka arz konularında değerlendirmelerde bulundu.