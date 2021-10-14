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Yahyalı elmasında üretim alanı genişledi rekolte arttı - Son Dakika

Yahyalı elmasında üretim alanı genişledi rekolte arttı

14.10.2021 11:13
Yahyalı elmasında üretim alanı genişledi rekolte arttı

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, üretim alanının genişlemesiyle verimin 100 bin tona ulaşması üreticiyi sevindirdi.

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, üretim alanının genişlemesiyle verimin 100 bin tona ulaşması üreticiyi sevindirdi.

Kendine has aroması ve damaklarda bıraktığı lezzet nedeniyle ilgi gören Yahyalı elmasına iç pazarın yanı sıra yurt dışından da talep geliyor.

Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, AA muhabirine, elma üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan ilçede bu meyvenin üretim alanının genişlediğini söyledi.

Bu yıl yüksek verim elde ettiklerini belirten Genç, "Yahyalı'da kalitesi, rengi, güzelliği ve aromasıyla on numara bir meyve üretiyoruz. 30 bin dekar olan alanımız bu yıl 35 bin dekara ulaştı." dedi.

Genç, ilçede normal elma ağaçlarından bodur ağaçlara dönüş olduğunu dile getirerek, "Bodurda golden ve starking ağırlıklı gidiyoruz. Fuji, pink lady, Arap kızı gibi çeşitlerimiz var. Yahyalı'da bu sene rekoltemiz çok güzel. Geçen sene 70 bin ton olan rekoltemiz bu yıl 100 bin tona ulaştı. Depolarımız 50 bin ton kapasiteli. Buradan da iç ve dış piyasaya pazarlıyoruz. Yaklaşık 20 bin tonluk da konsantre fabrikamız var." diye konuştu.

"Bu sene ihracat da güzel görünüyor"

Elma fiyatlarının değişken olduğunu söyleyen Genç, şunları ifade etti:

"Elma, 3 bin 600 liradan başladı ama sonra 2 bin liraya kadar düştü. Üreticimiz buzhane kapasitesinden fazla üretim olunca ucuza verdi. İlerleyen zamanlarda ihracat olduğunda bu fiyatlar tabii ki artacak. Bu sene ihracat da güzel görünüyor. Hindistan'a ihracatımız var. İyi fiyatlara da gidiyor. Tabii bunda parmak izine kadar dikkate alınıyor. Parmak izi olmadığı zaman Hindistan'a kilogramı 7 liraya kadar gidebiliyor. Suriye ve Irak'a da satıyoruz. Bu sene Mısır'a ihracat için de çalışma var."

Tüccar Hakan Adıgüzel de elma almak için Ereğli'den geldiğini belirtti.

Piyasada Yahyalı elmasının arandığını dile getiren Adıgüzel, "Yahyalı elmasının aroması ve lezzeti diğer bölgelere göre daha iyi. Bu yüzden piyasada tutulan bir elma. Geçen sene bu bölgeye gelmedik ve müşterilerimiz hep Yahyalı elması sordu. Buradan aldığımız elmaları Hatay'dan Bursa'ya her yere götürüyoruz." dedi.

İhracat, Kayseri, Türkiye, Yahyalı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yahyalı elmasında üretim alanı genişledi rekolte arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yahyalı elmasında üretim alanı genişledi rekolte arttı - Son Dakika
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