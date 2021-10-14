Üye Girişi
Zeytin üreticileri rekolte beyanı veriyor - Son Dakika

Zeytin üreticileri rekolte beyanı veriyor

14.10.2021 13:58
Zeytin üreticileri rekolte beyanı veriyor

Erdek Tarım Satış Kooperatifi ortaklarının zeytin rekolte beyannamesi verme süresi 15 Ekim 2021 Cuma günü sona eriyor.

Erdek Tarım Satış Kooperatifi ortaklarının zeytin rekolte beyannamesi verme süresi 15 Ekim 2021 Cuma günü sona eriyor.

6 Eylül 2021 tarihinde ortaklarından rekolte beyannamesi alımına başlayan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin bugüne kadar 4 bin 500 ortağından 3 bin 630 kişinin 8 milyon 600 bin kilo zeytin teslimatı taahhüdünde bulunulduğu öğrenildi. Erdek merkez ortakları zeytin rekolte beyannamelerini kooperatifin merkez binasında yetkililere teslim ederken, Erdek'e bağlı kırsal mahallelerde ikamet eden ortakların rekolte beyannameleri ise kooperatif yetkililerince kırsal mahalleler ziyaret edilerek elden alınıyor.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, beyan miktarlarının gerçeğe yakın olmasının önemine dikkat çekti. Havuzların hazırlanmasının yanı sıra üretim miktarına bağlı planlamaların ve stratejilerin belirlenmesinde rekolte beyannamelerinde yer verilen miktarların Marmarabirlik tarafından dikkate alındığını dile getiren Abdullah Şenol, rekolte beyannamesi vermeyen ortaklardan ürün alımı yapılmayacağını sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Zeytin üreticileri rekolte beyanı veriyor
Zeytin üreticileri rekolte beyanı veriyor
Zeytin üreticileri rekolte beyanı veriyor

15 Ekim, Zeytin, Tarım, Erdek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytin üreticileri rekolte beyanı veriyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor 13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti 13:38 La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti Kılıçdaroğlu'ndan 13:17 Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor 12:52 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı 12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının 11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı

Son Dakika Haberleri
13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
13:54 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı
13:38 La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti
13:35 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı
13:11 Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi
13:05 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti         
13:59
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı         
13:55
Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı         
13:36
Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var         
13:06
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat         
12:45
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor         
11:47
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Bir aile paramparça! Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Bir aile paramparça! Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü         
11:02
Dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamından 1.5 milyon TL fidye aldılar Dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamından 1.5 milyon TL fidye aldılar         
10:52
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 14:03:10. #1.11#
SON DAKİKA: Zeytin üreticileri rekolte beyanı veriyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement