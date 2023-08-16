Ekonomide Şimşek ve Erkan etkisi! Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle başlayan ekonomide yeni dönem meyvelerini vermeye başladı. Türkiye'nin ortodoks politikalara dönmesiyle hareketlenen borsada yatırımcı sayısı yeni tarihi zirvesine ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 15 Ağustos itibarıyla 5 milyon 636 bin 160 seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

15 GÜNDE 500 BİNDEN FAZLA YATIRIMCI GİRDİ

Yatırımcı sayısı 31 Temmuz tarihinde 5 milyon 99 bin 82 seviyesindeydi. Böylelikle 15 günde borsaya giren pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 537 bin oldu.

YATIRIMCI SAYISI YILLIK BAZDA YÜZDE 114 ARTTI

MKK'nın yayımladığı verilere göre aylık yatırımcı sayısı artışı 1 milyon 216 bin 954'e ulaşırken aylık artış oranı yüzde 27,54 oldu. Veriler yıllık bazda incelendiğinde ise yatırımcı sayısı artışının 3 milyon 3 bin 214 yıllık artış oranın da yüzde 114,06 seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

EKONOMİDEKİ İYİMSER HAVA ETKİLİ OLDU

Uzmanlar yaşanan artışta SPK'nın son düzenlemeleri sonrasında halka arzlardan daha çok tutar alabilmek amacıyla daha çok hesap açılması ve yeni ekonomi yönetimi sonrası oluşan iyimser havanın etkili olduğunu değerlendiriyor.