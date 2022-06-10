Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşamdan itibaren ekonomide atılacak yeni adımları birer birer açıklamaya başladı. Atılan adımların ilki ise gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) ihracı oldu. Yapılan açıklama sonrası herkes GES'in ne demek olduğunu araştırmaya başlarken, bakanlık Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek amacıyla getirilen GES'e ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

3 DEVLET BANKASI ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Söz konusu senetlerin, yalnızca gerçek kişilere ihraç edileceği belirtilirken talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemelerinin Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank şubeleri aracılığıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

ASGARİ TUTAR 1000 TL

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecektir. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. GES'lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacaktır. Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranının hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacaktır.

ELDE EDİLEN GELİRE YÜZDE 0 STOPAJ UYGULANACAK

GES'lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu'nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874.144.000 TL (DHMİ'den sağlanan gelir tahmini 565.993.000 TL ve KEGM'den sağlanan gelir tahmini 308.151.000 TL) olan gelir tahmini tutarı baz alınacaktır. Bu kapsamda, ilgili aylar için hasılat endeksinin hesaplanmasında söz konusu projeksiyonların gelir tahmin rakamının ilgili yıl için aylık olarak eşit dağıldığı varsayımı esas alınmaktadır. Diğer taraftan, senetler, mevcut vergi mevzuatına tabi olup Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci maddesi uyarınca vergilendirilecektir. Bununla birlikte, 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, ilgili Kanun maddesinde geçici madde eklenerek değişikliğe gidilmiş olup 22.12.2021 – 31.12.2022 tarihleri arasında iktisap edilen, DİBS'lerden elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj oranı uygulanacaktır. Bu sebeple, 23.09.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı %0 olacaktır."