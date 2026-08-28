Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta arttı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağustos ayında ekonomik güven endeksi 100,6'ya yükseldi, bazı sektörlerde düşüşler yaşandı.

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,8 iken, Ağustos ayında yüzde 0,8 oranında artarak 100,6 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,8 iken, Ağustos ayında yüzde 0,8 oranında artarak 100,6 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 90,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 110,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 83,1 değerini aldı.

Kaynak: İHA

Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı! Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti
St. Petersburg’da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı St. Petersburg'da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı
İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu
Galatasaray Leao transferinde geriye düştü Gece yarısı sürprizi Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi
Bakan Şimşek’ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle... Bakan Şimşek'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle...
Bursa’da mühürlü atölyede patlama kamerada Bursa'da mühürlü atölyede patlama kamerada

10:55
Fatih Tekke’nin istifası sonrası Hamit Altıntop’tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?
10:36
Salah’ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
10:27
Erhan Çelik’ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 11:04:24. #7.13#
SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement