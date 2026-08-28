Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta arttı

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,8 iken, Ağustos ayında yüzde 0,8 oranında artarak 100,6 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,8 iken, Ağustos ayında yüzde 0,8 oranında artarak 100,6 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 90,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 110,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 83,1 değerini aldı.