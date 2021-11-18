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Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak - Son Dakika

Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak

18.11.2021 15:13

Katıldığı bir televizyon programında "Şakkadanak" çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası döviz kurlarında yaşanan hareketlenmeyi değerlendirdi. Batırel, "Doların taliplisi olmazsa, alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer" diyen Necmettin Batırel, "Bu fiyatlardan kim alır? 13 lira mı olacak? 15 lira mı olacak? 20 lira mı olacak? Bunlar hayal mahsulü rakamlar." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurlarında yaşanan hareketlenmeyi yorumlayan ekonomist Necmettin Batırel, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"ALICISI ÇIKMAZSA MUTLAKA DÜŞER"

"Doların taliplisi olmazsa, alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer" diyen Necmettin Batırel, "Bu fiyatlardan kim alır? 13 lira mı olacak? 15 lira mı olacak? 20 lira mı olacak? Bunlar hayal mahsulü rakamlar." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, YABANCI YATIRIMCILARIN AKININA UĞRAYACAK"

Döviz kurundaki yükselişe rağmen Türkiye'nin normal döneme doğru gittiğini belirten Batırel, "Türkiye'de önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların akınına uğrayacak. Bunların Türkiye'ye yatırım yapmaları herkesi harekete geçirecek. Türkiye'nin yüzde 9'luk büyümesi bekleniyor. Büyüyen ülkeye sermaye gelir" şeklinde konuştu.

"HALKIN BANKALARDA 143 MİLYAR DOLAR PARASI VAR"

"2022 yılı sonunda cari açık diye bir problem kalmayacak" diyen Batırel, şöyle devam etti: "Döviz piyasasında yukarı hareketlenme yok. Küçük küçük satışlar gerçekleşiyor. Satın alındığı için artık piyasalara etkisi yok. Halkın, bankalarda 143 milyar dolar parası var. Faiz getirisi cazibesini kaybettiği için Türk Lirası'na çeviriyorlar."

Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak

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Son Dakika Ekonomi Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak - Son Dakika Ekonomi


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