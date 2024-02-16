Seçimden sonra doların durumu ne olacak? Ekonomist Seyfettin Erdoğan'dan kur tahmini - Son Dakika
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Ekonomi

Seçimden sonra doların durumu ne olacak? Ekonomist Seyfettin Erdoğan'dan kur tahmini

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan Haberler.com'da Melis Yaşar'a yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimden sonra döviz kurunun nasıl seyredeceğine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Seçimlerden sonra döviz kurunda ılımlı bir artış trendi bekliyorum. Seçimden sonra kurda yüzde 15'lik artış bekliyorum." ifadelerini kullandı.

16.02.2024 20:04  Güncelleme: 20:08
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Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Haberler.com'a yaptığı açıklamada 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra döviz kurunda yaşanabilecek hareketliliğe ilişkin konuştu. Erdoğan, "Seçimden sonra döviz kurunda yüzde 15'lik artış bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Erdoğan, seçimden sonra döviz kurunun nasıl seyredeceği ile ilgili yorumlar yaptı.

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Haberler.com'a açıkladı: Seçimlerden sonra döviz kuru artacak

"SEÇİMDEN SONRA DÖVİZ KURU ARTACAK"

"Seçimden sonra döviz kuru hangi seviyede olur?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Seçimlerden sonra döviz kurunda ılımlı bir artış trendi bekliyorum. Seçimden sonra kurda yüzde 15'lik artış bekliyorum." dedi.

"DÖVİZİN 20 TL BANDINA GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

"Seçimden sonra döviz 20 TL olacak" iddialarına ilişkin olarak da konuşan Erdoğan, "Dövizin 20 TL bandına gelmesi mümkün değil. Dolar kurunun büyük bir şekilde düşmesi ihracatın gerilemesi ve Türkiye ekonomisinin zarar görmesi demektir." ifadelerini kullandı.

Seçimden sonra doların durumu ne olacak? Ekonomist Seyfettin Erdoğan\'dan kur tahmini

Ekonomi, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Seçimden sonra doların durumu ne olacak? Ekonomist Seyfettin Erdoğan'dan kur tahmini - Son Dakika

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