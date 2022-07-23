Ekonomiyle ilgili bakanlardan edebiyatçı Özdenören için başsağlığı mesajları - Son Dakika
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Ekonomiyle ilgili bakanlardan edebiyatçı Özdenören için başsağlığı mesajları

23.07.2022 16:41
Ekonomiyle ilgili bakanlardan edebiyatçı Özdenören için başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomiyle ilgili üyeleri, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden edebiyatçı Rasim Özdenören için başsağlığı mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomiyle ilgili üyeleri, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden edebiyatçı Rasim Özdenören için başsağlığı mesajları yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından "'Okuyup anlamak, bilmek gerek. Çünkü insan en çok bilmediğine düşmandır' diyen, edebiyat ve düşünce dünyamızın güzel insanı Rasim Özdenören bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Türk edebiyatının usta kalemlerinden, fikir dünyasının çınarlarından, Kahramanmaraş'ın "yedi güzel adamı"ndan biri olan Rasim Özdenören'in Hakk'a kavuştuğunu belirterek, "Üstadımızın ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de edebiyat ve düşünce dünyasının öncü isimlerinden, "gül yetiştiren adam" Rasim Özdenören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Merhumu her zaman hayırla yad edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.???????

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Rasim Özdenören, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomiyle ilgili bakanlardan edebiyatçı Özdenören için başsağlığı mesajları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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