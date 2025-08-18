Ekşi Elmalarla Geçim Sağlıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ekşi Elmalarla Geçim Sağlıyorlar

18.08.2025 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da Emrah Çılgın, ekşi elmaları kurutup fabrikalara satarak ailesini geçindiriyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Emrah Çılgın (37), 2 bin rakımlı kırsal köylerde toplanan ekşi elmaları güneşte kurutup şehir dışındaki fabrikalara satıyor. Eşi, çocuğu ve akrabalarıyla kuruttukları elmaları satan Çılgın, ailesini buradan elde ettiği gelirle geçindiriyor.Yüksekova'da yaşayan 2 çocuk babası Emrah Çılgın, Hakkari ve ilçelerindeki 2 bin rakımlı bölgelerde yetişen ekşi elmalarla geçimini sağlıyor. Ailesi ve akrabalarıyla kırsal köylerde satın aldıkları elmaları evinin önündeki boş araziye serilen brandalar üzerinde kurutan Çılgın, daha sonra anlaştığı fabrikalara göndererek, aile bütçesine katkı sağlıyor. Yöre halkı için de ekşi elmaların kıymetli olduğunu söyleyen Çılgın, "Bu elmalar, özellikle bin 500 ve 2 bin rakımlı kırsal köylerde yetişiyor. Bizlerde köyleri gezerek, vatandaşlarımızdan satın aldığımız ekşi elmaları evimizin önündeki boş arazide doğal yöntem olan güneşte kurutuyoruz. Kuruduktan sonra elmaları şehir dışındaki fabrikalara satıp geçimimizi sağlıyoruz. Çocukken, sabahın erken saatlerinde ekşi elma kokusunu her yerde hissediyorduk. Bunun ilerde ticari bir kazanca dönüşeceğini bilmiyorduk. Kıymetini sonradan anladık. Şimdi ben, ailem ve akrabalarım bu elmalarla geçimimizi sağlıyoruz. Hem bizim için hem de yöre halkı için çok kıymetlidir. Bu ekşi elmalar çok yüksek rakımlarda meyve verir. Köylülerimiz için de bir kazanç oldu. Daha önce bu elmalar toplanmadan dallarında çürüyüp gidiyordu. Biz de şimdi bunları değerlendiriyoruz. Şu an kurutma aşamasındayız. Kuruma aşamasından sonra yıkama aşamasını yapacağız. Daha sonra da anlaştığımız fabrikalara satacağız. Şu an ortalama 150 ile 200 ton civarında elma var burada" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Güncel, Tarım, Emrah, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekşi Elmalarla Geçim Sağlıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 10:51:42. #7.13#
SON DAKİKA: Ekşi Elmalarla Geçim Sağlıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.