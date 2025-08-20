Eksun Gıda 2025 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Türkiye'nin önde gelen un üreticilerinden Eksun Gıda, 2025 yılı ara dönem finansal sonuçlarını ve stratejik gelişmelerini KAP üzerinden paylaştı. 2025 yılı 6 aylık dönemde Eksun Gıda'nın net satış hasılatı 5 milyar TL, brüt karı ise 562,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sinangil ve Sinangil Gluten YOK markalarıyla 200'ü aşkın ürün çeşidini bünyesinde barındıran Eksun Gıda, 2025 yılı ara dönem finansal sonuçlarını ve stratejik gelişmelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.

Türkiye Muhasebe Standartları 29 (TMS 29) enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan sonuçlara göre 6 aylık dönemde net satış hasılatı 5 milyar TL olan Eksun Gıda'nın brüt karı 562,2 milyon TL, brüt kar marjı ise yüzde 11,2 olarak gerçekleşti. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilere göre ise şirket, yılın ilk 6 ayında 129 milyon TL net dönem karı elde etti.

"Finansal istikrarımız, büyüme stratejimizin en güçlü göstergesi"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO'su Hasan Abdullah Özkan, "Şirketimiz, geçen yılın aynı dönemine kıyasla brüt kar ve marjında kayda değer bir iyileşme, FAVÖK tarafında ise güçlü bir artış elde etti. Bu yılın ilk 6 ayında brüt karımız yüzde 6,1 artışla 562,2 milyon TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 41,5 milyon TL esas faaliyet zararı açıklayan şirketimiz, bu yıl 67,1 milyon TL esas faaliyet karı elde ederken; 21,3 milyon TL olan FAVÖK tutarını 143,8 milyon TL'ye yükseltmiştir. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilere göre ise yılın ilk 6 ayında 129 milyon TL net dönem karına ulaşılarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artış sağlanmıştır. Bu verilerle, sürdürülebilir büyüme yolundaki hedeflerimize kararlılıkla devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

RES yatırımıyla sürdürülebilirliğe katkı

Eksun Gıda'nın son yatırım süreçleri dahilindeki önemli gelişmelerden biri de Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin faaliyet belgesi alması oldu. Böylelikle şirketin hammadde tedarik zincirinde depolama kapasitesini artırarak operasyonel güvenilirliğin pekiştirilmesi hedefleniyor. Şirketin 7.000 kW gücündeki EKSUN-3 RES santrali için Yatırım Teşvik Belgesi alması da sürdürülebilir üretime ve yeşil enerjiye geçişteki iddiasını pekiştiren stratejik bir hamle olarak dikkat çekiyor. Bu teşvik çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, enerji maliyetlerinde uzun vadeli avantajlar kazanma potansiyeli taşıyor. Şirket ayrıca 11.900 kW güce sahip EKSUN-2 Rüzgar Enerji Santrali Projesi için de çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL