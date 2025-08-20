Eksun Gıda 2025 Finansal Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Eksun Gıda 2025 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Eksun Gıda 2025 Finansal Sonuçlarını Açıkladı
20.08.2025 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eksun Gıda, 2025'in ilk 6 ayında 5 milyar TL net satış ve 562,2 milyon TL brüt kar elde etti.

Türkiye'nin önde gelen un üreticilerinden Eksun Gıda, 2025 yılı ara dönem finansal sonuçlarını ve stratejik gelişmelerini KAP üzerinden paylaştı. 2025 yılı 6 aylık dönemde Eksun Gıda'nın net satış hasılatı 5 milyar TL, brüt karı ise 562,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sinangil ve Sinangil Gluten YOK markalarıyla 200'ü aşkın ürün çeşidini bünyesinde barındıran Eksun Gıda, 2025 yılı ara dönem finansal sonuçlarını ve stratejik gelişmelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.

Türkiye Muhasebe Standartları 29 (TMS 29) enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan sonuçlara göre 6 aylık dönemde net satış hasılatı 5 milyar TL olan Eksun Gıda'nın brüt karı 562,2 milyon TL, brüt kar marjı ise yüzde 11,2 olarak gerçekleşti. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilere göre ise şirket, yılın ilk 6 ayında 129 milyon TL net dönem karı elde etti.

"Finansal istikrarımız, büyüme stratejimizin en güçlü göstergesi"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO'su Hasan Abdullah Özkan, "Şirketimiz, geçen yılın aynı dönemine kıyasla brüt kar ve marjında kayda değer bir iyileşme, FAVÖK tarafında ise güçlü bir artış elde etti. Bu yılın ilk 6 ayında brüt karımız yüzde 6,1 artışla 562,2 milyon TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 41,5 milyon TL esas faaliyet zararı açıklayan şirketimiz, bu yıl 67,1 milyon TL esas faaliyet karı elde ederken; 21,3 milyon TL olan FAVÖK tutarını 143,8 milyon TL'ye yükseltmiştir. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilere göre ise yılın ilk 6 ayında 129 milyon TL net dönem karına ulaşılarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artış sağlanmıştır. Bu verilerle, sürdürülebilir büyüme yolundaki hedeflerimize kararlılıkla devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

RES yatırımıyla sürdürülebilirliğe katkı

Eksun Gıda'nın son yatırım süreçleri dahilindeki önemli gelişmelerden biri de Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin faaliyet belgesi alması oldu. Böylelikle şirketin hammadde tedarik zincirinde depolama kapasitesini artırarak operasyonel güvenilirliğin pekiştirilmesi hedefleniyor. Şirketin 7.000 kW gücündeki EKSUN-3 RES santrali için Yatırım Teşvik Belgesi alması da sürdürülebilir üretime ve yeşil enerjiye geçişteki iddiasını pekiştiren stratejik bir hamle olarak dikkat çekiyor. Bu teşvik çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, enerji maliyetlerinde uzun vadeli avantajlar kazanma potansiyeli taşıyor. Şirket ayrıca 11.900 kW güce sahip EKSUN-2 Rüzgar Enerji Santrali Projesi için de çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eksun Gıda, Eksun Gıda, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eksun Gıda 2025 Finansal Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
Ünlü fenomenlere soğuk duş İşte kapanan milyonluk hesaplar
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:01:26. #7.11#
SON DAKİKA: Eksun Gıda 2025 Finansal Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.