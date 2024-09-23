Elas Plastik'ten Sürdürülebilir Enerji Hamlesi - Son Dakika
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Ekonomi

Elas Plastik'ten Sürdürülebilir Enerji Hamlesi

Elas Plastik\'ten Sürdürülebilir Enerji Hamlesi

Elas Plastik, güneş enerjisi santraliyle çevre dostu ve ekonomik üretim yapmayı hedefliyor.

23.09.2024 11:13
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Naylon ambalaj üretiminde öncü firmalardan biri olan Elas Plastik, sürdürülebilir enerji çözümleriyle sektörde fark oluşturmaya devam ediyor. Firma, Ankara/ Akyurt Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasının çatısına kurduğu 818,4 kWp kapasiteli güneş enerjisi santralini devreye aldı. Bu yatırımla, Elas Plastik hem çevreye olan duyarlılığını ortaya koyuyor hem de enerji maliyetlerinde önemli tasarruf sağlıyor.

Yeşil gelecek için kararlı adımlar

Elas Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Gülseven, firmanın bu yatırımı ile çevresel sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayarak, "Güneş enerjisi gibi doğaya dost kaynaklarla hem üretim maliyetlerimizi düşürüyor hem de sürdürülebilir bir gelecek için çevremize katkıda bulunuyoruz. Daha yeşil bir dünya için çalışmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Çevre dostu ve ekonomik güneş enerjisi yatırımı

Elas Plastik, güneş enerjisi yatırımı sayesinde enerji ihtiyacının yüzde 70'ini temiz enerji kaynaklarından karşılamayı başardı. Yatırım, sadece şirketin maliyetlerinde sağladığı katkısı ile değil, aynı zamanda doğaya sağladığı önemli faydalarla da dikkat çekiyor. Bu proje, her yıl 682 bin 246 ton karbon emisyonunu azaltarak çevreye olumlu bir etki sağlıyor. Ayrıca, bu azalma, yaklaşık 32.488 ağacın çevreye kattığı faydaya eşdeğer bir çevresel yarar sunuyor.

Yenilenebilir enerjiye ilgi artıyor

Fokus Enerji Genel Müdürü Cüneyt Kavaklı, güneş enerjisi yatırımlarının sunduğu avantajlara dikkat çekerek, "Güneş enerjisi santralleri, sürdürülebilirlik hedefi güden firmalar için mükemmel bir çözüm sunuyor. Şirketler, bu yatırımlarla hem kendi elektriklerini üretip maliyetlerini azaltıyor hem de çevresel etkilerini minimize ederek doğayı koruma yolunda önemli bir adım atmış oluyorlar." diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Plastik, Enerji, Akyurt, Çevre, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elas Plastik'ten Sürdürülebilir Enerji Hamlesi - Son Dakika

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