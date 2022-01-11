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Elazığ'da 3 bin 500 üreticiye 27 milyon TL hibe desteği - Son Dakika

Elazığ'da 3 bin 500 üreticiye 27 milyon TL hibe desteği

11.01.2022 13:43

Elazığ'da 3 bin 500 üreticiye 27 milyon TL hibe desteği Elazığ'da 2021 yılında 3 bin 500 üreticiye yaklaşık 27 milyon TL hibe desteği verildi.

Elazığ'da 3 bin 500 üreticiye 27 milyon TL hibe desteği

ELAZIĞ - Elazığ'da 2021 yılında 3 bin 500 üreticiye yaklaşık 27 milyon TL hibe desteği verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yılsonu 'Tarım ve Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Kültürpark Mamüratü'l Aziz toplantı salonunda düzenlenen programda, ilgili ve paydaş kurumlar hazır bulundu. 2021 yılında çiftçi ve üreticilere yönelik hayata geçirilen proje ve destekler hakkında bilgi vererek açılış konuşması gerçekleştiren İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmaya bağlı yaşanan kuraklıktan dolayı Elazığ'da 3 bin 500 üreticiye yaklaşık 27 milyon TL hibe desteği verildiğini kaydetti. Programda ayrıca, 2022 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Tarım ve hayvancılığın il için önemli olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürlü Turan Karahan, "Elazığ ili sanayisi ve farklı sektörleriyle gelişmeye açık, sürekli gelişme trendi içerisinde olan bir il. Şu bir gerçektir ki, Elazığ ilimizin olmazsa olmazı istihdam ve üretim anlamında tarım ve hayvancılıktır. Dolayısıyla bugün burada bulunan paydaşlarımız da ilimizin sahip olduğu tarım ve hayvancılık kapasitesini bir yerlere taşımak, geliştirmek, günün teknolojisiyle buluşturmak ve üretimle uğraşan zanaatkar çiftçi ve üreticilerimizin daha fazla kazanç elde etmesini temin etmek üzere çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"27 milyon TL'lik hibe desteği verildi"

Çiftçi ve üreticiye kuraklık desteği sağlandığını ifade eden Karahan, "Hepimizin yaşadığı, maalesef bir gerçekliğimiz daha var. Küresel ısınmayla birlikte özellikle ülkemizin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri daha çok etkilenmek kaydıyla kuraklık riski geçen sene kendisini çok ciddi manada hissettirdi. Uzmanlar da önümüzdeki süreçlerde de bu su kısıtlığı, bu kuraklık tehlikesinin olacağını söylüyor. Geçen sen üretici ve çiftçilerimizin yaşamış olduğu kuraklık neticesinde ve mağduriyet yaşanmasın diye cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kuraklık desteği sağlandı. İlimizde de kuraklıktan dolayı 3 bin 500 üreticimiz 500 bin dekar alandan yaklaşık 27 milyon TL'lik hibe desteği verildi" diye konuştu.

Elazığ'da 3 bin 500 üreticiye 27 milyon TL hibe desteği
Elazığ'da 3 bin 500 üreticiye 27 milyon TL hibe desteği
Elazığ'da 3 bin 500 üreticiye 27 milyon TL hibe desteği
Elazığ'da 3 bin 500 üreticiye 27 milyon TL hibe desteği

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Türk Lirası, Elazığ, Çiftçi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da 3 bin 500 üreticiye 27 milyon TL hibe desteği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elazığ'da 3 bin 500 üreticiye 27 milyon TL hibe desteği - Son Dakika
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