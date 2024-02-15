Elazığ'da 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Etkinliği - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ'da 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Etkinliği

Elazığ'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliğine katılan gençler, birçok alanda yapılanları gözlemleyerek bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, gençler devletin imkanlarından yararlanma ve sorumlu vatandaşlık bilincini geliştirme fırsatı buldu.

15.02.2024 20:42
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Elazığ'da 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliği

ELAZIĞ - Elazığ'da düzenlenen ve iki gün sürecek olan 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliğine katılan gençler, stantları gezerek hem bilgi aldı hem de savunma sanayiinden, güvenliğe, iletişimden, tarıma kadar birçok alanda yapılanları gözlemledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliği Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Fuar alanında yaklaşık 30 kurum ve kuruluş, gençlere yönelik proje destekleri, hibeler ve teşvikler amacıyla açtıkları stantlarda bilgi verdi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte gençler savunma sanayiinden, güvenliğe, iletişimden, tarıma kadar birçok alanda yapılanları gözlemledi. Öte yandan etkinlikle gençlerin, kurumları daha iyi tanıyarak hem devletin imkanlarından yararlanabilmeleri hem de sorumlu vatandaşlar olarak hak ve ödevlerini daha iyi kavrayabilecekleri kaydedildi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ\'da \'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri\' Etkinliği
Kaynak: İHA

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