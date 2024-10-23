Elazığ'da Hollandalı İş Adamlarıyla Buluşma - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ'da Hollandalı İş Adamlarıyla Buluşma

Elazığ\'da Hollandalı İş Adamlarıyla Buluşma

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hollanda Elazığ İşadamları Derneği'ni ağırladı.

23.10.2024 17:33
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hollanda Elazığ İşadamları Derneği ile bir araya geldi.

Hollanda Elazığ İşadamları Derneği (VEON) Başkanı Ümit Akbulut ve beraberindeki heyet, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti. Ziyarette, dernek Başkanı Ümit Akbulut ile birlikte Başkan Yardımcısı Özcan Gül, Genel Sekreter Mustafa Özcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Zülküf Bildirici, Ahmet Batuk, Hüseyin Kaynak ve Mehmet Ülgen bulundu.

Başkan Alan, "Bizler Hollanda'da yaşayan iş insanı hemşerilerimizi ziyarette gittiğimizde kendilerinin bizlerle yakından ilgilenmeleri ve hayata geçirdikleri projeleri tanıtmalarından oldukça memnun kalmıştık. Bugün kendilerini Elazığ'da odamızda misafir ettik ama yeterince ilgilenememenin ezikliğini yaşıyorum. Bugün bizleri ziyaretlerinden mutluluk duyduk. Kendilerine Karma OSB ile ilgili bilgiler verdik artı. Karakoçan, Kovancılar, Palu ve Ağın hariç bütün ilçelerimiz Cazibe Merkezi kapsamında 6 bölge teşviklerinden yararlanıyor. Gaziantep'te yatırım yapan bazı hemşerilerimizin olduğunu bize ifade ettiler. Bizler de bu yatırımlarını TEKNOVA OSB ya da Karma OSB'ye yapmaları halinde 6. bölge teşviklerin imkanlarından yararlanacağını kendilerine ifade ettik. Kendileri de oldukça sıcak baktılar. Hemşerilerimizin Avrupa'da hemşeri dernekleri yanında İş adamları dernekleri kurmalarını önemsiyor ve tebrik ediyorum. Avrupa'da yaşamalarına rağmen hem kültürlerini koruyor hem de üretim yaparak başarılara imza atıyorlar. Kendileri Avrupa'da olsalar da akılları Türkiye'de oldukları için ülkemize nasıl faydalı oluruz diye bizlere bu taleplerini ilettiler. Bu hassas düşüncelerinden dolayı odam ve şahsım adına kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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