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Elazığ'da teşvikler 1 yıl uzatıldı - Son Dakika

Elazığ'da teşvikler 1 yıl uzatıldı

29.12.2021 11:02
Elazığ'da teşvikler 1 yıl uzatıldı

Elazığ'ın da içinde bulunduğu Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırımların desteklenmesiyle ilgili sağlanan teşvikler, 1 yıl süreyle uzatıldı.

Elazığ'ın da içinde bulunduğu Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırımların desteklenmesiyle ilgili sağlanan teşvikler, 1 yıl süreyle uzatıldı.

29 Aralık 2021 tarih ve 31704 sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı kararı ile Elazığ'ın da içinde bulunduğu Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırımların desteklenmesiyle ilgili sağlanan teşvikler 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldı. Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, sürenin uzatılmasının çok değerli olduğunu ifade etti.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, "31.12.2021 tarihinde süresi dolacak olan ve Elazığ OSB'lerde yapılacak olan yatırımlara sağlanan 6. Bölge Desteklerinin süresi 1 yıl uzatıldı. Bu Elazığ'da yeni yatırımlar açısından çok değerli. Odamız ve Fırat Kalkınma Ajansımız tarafından bu konuyla ilgili olarak çok detaylı bir rapor hazırlanmış ve vekillerimizin de ilgi ve takipleriyle ilgili bakanlıklarımıza takdim edilmişti. Raporumuzda özetle, 21.08.2020 tarihi öncesinde olduğu gibi Elazığ'da OSB'lerde 500 bin TL üstü yatırımlara sağlanan 6. bölge desteklerinin, ilimizin 24 Ocak 2020 tarihinde yaşadığı depremin yaralarının sarılması ve yatırım ikliminin oluşabilmesi için OSB kısıtı kaldırılarak yeniden tüm ilçe ve il merkezinde sektör ayrımı yapılmaksızın en az 5 yıl süreyle uygulanmaya alınmasını gerekçeleriyle talep etmiştik. Altyapı çalışmaları hızla devam eden TEKNOVA OSB ile Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB'lerin cazip kılınarak yeni yatırımların hız kazanması anlamında 6. bölge teşvikleri çok önemli itici bir güçtür. Bu nedenle özellikle teşviklerin yatırımcı açısından öngörebilirliğin sağlanması için en az 5 yıl süreyle uygulanmaya alınmasının önemine vurgu yapmıştık. Sürenin uzatılması elbette ilimizdeki OSB'ler ve yeni yatırımlar açısından çok değerli olmuştur. Umut ediyoruz ki, süreç içerisinde iş dünyamızın talep ettiği şekilde kararda revizyon yapılarak daha ön açıcı bir süreç başlatılacaktır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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cumhurbaşkanı, Elazığ, Aralık, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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