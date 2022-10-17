Elazığ ekonomi haberi | Maden şehidi ailelerinin kamuda istihdamında "tarih sınırlamasının" kaldırılacağı müjdesi sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ ekonomi haberi | Maden şehidi ailelerinin kamuda istihdamında "tarih sınırlamasının" kaldırılacağı müjdesi sevindirdi

17.10.2022 18:40
Elazığ ekonomi haberi | Maden şehidi ailelerinin kamuda istihdamında "tarih sınırlamasının" kaldırılacağı müjdesi sevindirdi

Elazığ gelişmesine göre Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Afyonkarahisar'daki basın toplantısında, maden şehidi ailelerinin kamuda istihdamında tarih sınırlamasının ortadan kaldırılacağına yönelik açıklamasına sevindiklerini söyledi.

Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Afyonkarahisar'daki basın toplantısında, maden şehidi ailelerinin kamuda istihdamında tarih sınırlamasının ortadan kaldırılacağına yönelik açıklamasına sevindiklerini söyledi.

Yiğit, AA muhabirine, Bartın'daki maden ocağı patlaması sonrası bölgeye gelen bakanlara maden şehidi ailelerinin kamuda istihdamında uygulanan tarih sınırlamasının kaldırılmasını bizzat aktardığını anlattı.

Bakan Bilgin'in bugün Afyonkarahisar'daki basın toplantısında bu sınırlamanın kaldırılacağını söylediğini aktaran Yiğit, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kanunla 2003-2014 yıllarında maden şehidi ailelerinin kamuda istihdam edilemediğine dikkati çeken Yiğit, şunları söyledi:

"Çalışma Bakanımız bugün gerekli açıklamaları yaptı. Bizler de son derece mutlu olduk. 2003 ile 2014 yılları arasında maden ocaklarında şehit olanların çocukları kamuda istihdam edilemiyordu. Artık bu sınırlama da kaldırılıyor ve torba yasayla yürürlüğe gireceği açıklandı. Böylece her maden şehidinin ailesinden bir kişi, kamuda istihdam edilebilecektir. Şehit ailelerini mağdur etmeyen, yaşanan üzücü maden patlaması sonucu bölgeye gelerek desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil'e teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da STK ve iş dünyası temsilcilerine hitap etti Açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da STK ve iş dünyası temsilcilerine hitap etti Açıklaması Burkina Faso'da altın medeninde meydana gelen heyelanda 27 kişi öldü Burkina Faso'da altın medeninde meydana gelen heyelanda 27 kişi öldü
Kaynak: AA

Vedat Bilgin, Karahisar, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ ekonomi haberi | Maden şehidi ailelerinin kamuda istihdamında 'tarih sınırlamasının' kaldırılacağı müjdesi sevindirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır
00:28 TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 00:56:53. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ ekonomi haberi | Maden şehidi ailelerinin kamuda istihdamında "tarih sınırlamasının" kaldırılacağı müjdesi sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement