Elazığ'ın Ekonomik Potansiyeli vurgulandı - Son Dakika
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Elazığ'ın Ekonomik Potansiyeli vurgulandı

Elazığ\'ın Ekonomik Potansiyeli vurgulandı
08.06.2026 12:35
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ASKON Elazığ Şube Başkanı Akın, Elazığ'ın doğru yatırımlarla Doğu Anadolu'nun merkezine dönüşeceğini belirtti.

Elazığ'ı hak ettiği noktaya taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran ASKON Elazığ Şube Başkanı Yavuz Akın, "Şehrimizin sahip olduğu potansiyelin doğru yatırımlarla değerlendirilmesi halinde Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesi'nin üretim ve ticaret merkezlerinden biri haline gelecektir" dedi.

ASKON Elazığ Şube Başkanı Yavuz Akın, ülke ve Elazığ ekonomisine dair açıklamalarda bulundu. Küresel piyasadaki gelişmeleri takip ettiklerini dile getiren Başkan Akın, Türkiye ekonomisinin tüm küresel dalgalanmalara ve bölgesel risklere rağmen üretim gücünü, ihracat potansiyelini ve istihdam odaklı büyüme kararlılığını koruduğunu söyledi. Sürdürülebilir büyümenin şifresinin katma değerli üretim, yeni ihracat pazarları ve yerli teknoloji hamlesi olduğunu vurgulayan Akın, Elazığ'ı hak ettiği noktaya taşımak için var gücüyle çalıştıklarını ifade etti.

"Türkiye ve Elazığ ekonomisinin geleceğine dair kararlı duruşumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz"

Başkan Akın, "Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) olarak bizler, kurulduğumuz ilk günden bu yana 'haklı zenginlikler' üretmeyi, ülkemizin ve aziz şehrimiz Elazığ'ın ekonomik bağımsızlığını tahkim etmeyi en büyük ödevimiz olarak kabul ediyoruz. Bugün hem küresel piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor hem de Türkiye ve Elazığ ekonomisinin geleceğine dair kararlı duruşumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Türkiye ekonomisi, tüm küresel dalgalanmalara ve bölgesel risklere rağmen üretim gücünü, ihracat potansiyelini ve istihdam odaklı büyüme kararlılığını korumaktadır. ASKON olarak devletimizin makroekonomik istikrarı sağlama, enflasyonla mücadele ve yatırımcı güvenini tesis etme yönündeki adımlarını destekliyoruz" diye konuşu.

"Elazığ önemli bir konuma sahiptir"

Sürdürülebilir büyümenin şifresinin net olduğunu vurgulayan Akın, "Katma değerli üretim, yeni ihracat pazarları ve yerli teknoloji hamlesi. Ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki stratejik konumunu güçlendirmek adına iş dünyamızın önündeki finansman kanallarının açık tutulması ve sanayicimizin üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesi, bu büyüme ivmesini kalıcı kılacaktır. Türkiye genelindeki bu kararlı yürüyüşün Elazığ ayağında, şehrimizi hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Elazığ, sahip olduğu stratejik konum, genç iş gücü ve lojistik imkanlarıyla Doğu Anadolu'nun en dinamik üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Anadolu'nun üretim gücünü temsil eden şehirlerimizden biri olan Elazığ sahip olduğu sanayi altyapısı, tarımsal üretim kapasitesi, madencilik potansiyeli ve girişimci iş insanlarıyla bölgesel kalkınmada önemli bir konuma sahiptir. Özellikle gıda, mermer, enerji, inşaat, hayvancılık ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerimiz hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine değer katmaktadır" diye konuştu.

"Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesi'nin üretim ve ticaret merkezlerinden biri haline gelecektir"

ASKON olarak üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılmasını ekonomik kalkınmanın temel unsurları olarak gördüklerini aktaran Akın, "Elazığ'ın Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere yatırım alanlarının genişletilmesi, lojistik altyapının güçlendirilmesi, genç girişimcilerin desteklenmesi ve katma değerli üretimin artırılması şehrimizin ekonomik geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün iş dünyasının en önemli beklentileri; finansmana erişimin kolaylaştırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması ve ihracatçı firmalara yönelik desteklerin artırılmasıdır. Bu alanlarda atılacak her adım, hem Elazığ'ın hem de Türkiye'nin ekonomik rekabet gücünü daha da yukarı taşıyacaktır. Özellikle deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Elazığ'ın sanayi, ticaret ve istihdam kapasitesinin artırılması için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Şehrimizin sahip olduğu potansiyelin doğru yatırımlarla değerlendirilmesi halinde Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesi'nin üretim ve ticaret merkezlerinden biri haline gelecektir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Ekonomi, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'ın Ekonomik Potansiyeli vurgulandı - Son Dakika

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