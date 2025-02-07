Elazığ Yöresel Lezzetleri THY Uçuşlarında - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Elazığ Yöresel Lezzetleri THY Uçuşlarında

Elazığ Yöresel Lezzetleri THY Uçuşlarında

Elazığ'ın yöresel ürünleri, THY ile iş birliği sayesinde uçak içi ikramlarda yer alacak.

07.02.2025 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın yöresel lezzetlerinin Türk Hava Yolları (THY) iş birliği ile uçak içi ikramlarda yer alması için başlatılan süreç devam ediyor. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın girişimleri ile atılan bu adım, şehrin ekonomik kalkınmasına ile uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacak.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın girişimleriyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Elazığ'a özgü yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin THY uçuşlarında yolculara ikram edilmesi için iş birliği adımları atıldı. Elazığ'ın coğrafi işaretli lezzetlerinden tulum peyniri, orcik, ağın leblebisi ve kuru kayısı gibi ürünlerin THY tarafından satın alınarak uçak içi ikramlarda kullanılması için görüşmeler yapıldı. Burada konuşan Nazırlı, "Hem Elazığ'ın mutfağını hem de Elazığ'ın ürünlerini tanıtma fırsatı bulacağız. Bundan yaklaşık 6 ay önce bir seferberlik ilan ettik. Elazığ'ın hem turizm noktasındaki kalkınması hem de gastronomi ile alakalı tanıtımı noktasında bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu aylar içerisinde çok önemli çalışmalara imza attık. Gastronomi derneği ile birlikte Türkiye'nin birçok yerinde Elazığ'ı tanıtma fırsatımız oldu. Bugünkü toplantımızın maksadı da yine Türk Hava Yolları ile bu şehrin ticaretini, ekonomisini elimizdeki ürünlerle nasıl bir katkı sağlarız, bunun gayretindeyiz. Bu vesile ile bugün ilgili kurumların tamamı buradalar" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan da, "İlimizin gastronomi alanındaki değerlerinin gün yüzüne çıkartılması ve bölgemizde yeni bir cazibe merkezi oluşturulma adına ortaya konulan çalışmalar şehir olarak bizleri heyecanlandırıyor. Özellikle THY Genel Müdürü ve üstü düzey yöneticilerinin ilimize gelerek iki gün süresince Harput, Palu ve Hazar Gölü başta olmak üzere ilimizin önemli turizm merkezlerinde incelemeler yapması şehrimiz adına önemli şans ve kazanım olmuştur. Bugün yaptığımız bu toplantı sonrası özellikle THY'nin ikram listesine girecek ürünlerimiz ile yeni bir dönemin açılacağını ve bir milat olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

THY DOKO İkram Hizmetleri Satın Alma Müdürü Emre Akman ise, "Çok mutlu olduk. Yoğun katılım da gerçekten bizleri mutlu etti. THY, yıllardır büyümeye devam ediyor. THY, 477 uçağı ile şu anda 131 ülkede 352 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Bu, yalnızca havacılık hizmeti sunma değil aynı zamanda ülkemizin tanıtımı için çok önemli bir değer. THY çalışanları için bu önemli bir misyon. Ülkemizin ve ülkemizin Elazığ gibi değerli bölgelerinin tanıtımı bizim için çok önemli. Bu anlamda açıkçası bu adımın atılması bizi çok mutlu etti. Aynı zamanda bölgesel ürünleri, yöresel değerlerimizi tüm dünyaya tanıtma arzusundayız. Dolayısıyla bu bölgenin de ürünlerini tanımak ve bunları nasıl değerlendirebiliriz diye incelemek isteriz" şeklinde konuştu. Toplantıyla Elazığ'ın THY ile iş birliği süreci yeni bir boyuta taşınarak, şehrin yöresel ürünlerinin dünya genelinde milyonlarca yolcuya sunulacağı kaydedildi.

Toplantıya; AK Parti milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın yanı sıra Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Kurnaz, THY İkram Anlaşmaları Müdürü Esra Karayaka, THY DOKO İkram Hizmetleri Satın Alma Müdürü Emre Akman, THY İkram Anlaşmaları Uzmanı Büşra Dayısoylu, kooperatif başkanları ve kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Yerel Haberler, Gastronomi, Havacılık, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ Yöresel Lezzetleri THY Uçuşlarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 01:52:18. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ Yöresel Lezzetleri THY Uçuşlarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.