Electricity Eurasia 2025\'te Elektrik Teknolojileri Sergilendi

" Türkiye'nin Elektrik Fuarı" sloganıyla katılımcılarına sektördeki son teknolojileri ve en yenilikçi ürünleri sergileme fırsatı sunan Electricity Eurasia 2025, Afrika, Balkanlar, Orta Doğu, Türk cumhuriyetleri, Avrupa ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan alım heyetlerini ağırladı.

Electricity Eurasia'dan yapılan açıklamaya göre, Elektromekanik Sanayiciler Derneği (EMSAD), Elektrik Mühendisleri Derneği (ETMD), Elektrik Malzeme Satıcıları ve İş İnsanları Derneği (EMSİAD), Kablo Sanayicileri Derneği (KABLODER) ve Akümülatör, Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER) ve Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesinin (OSTİM Enerjik) desteği, TG Expo Grup şirketi sektörel fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen Electricity Eurasia 2025, elektrik ve elektrik ekipmanları sektörünün bölgesel ve küresel aktörlerini ikinci kez bir araya getirdi.

İlk yılına göre genişleyen içeriği ve artan katılımcı sayısıyla kapsamını daha da yukarı taşıyan fuar, bu yılki zirve programında elektrik sektöründe dijitalleşme, verimlilik ve sürdürülebilirlik odağında inovatif çözümler ve gelecek vizyonlarını katılımcılarla buluşturdu.

"Electricity Eurasia kısa sürede kıymetli bir organizasyona dönüştü"

TG Expo Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Cem Şenel, fuarın henüz ikinci yılı olmasına karşın elektrik ve elektrik ekipmanları sektörünün önemli buluşmalarından biri konumuna eriştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Electricity Eurasia, kısa sürede ülkemizin uluslararası platformlarda sahip olduğu stratejik konumunu güçlendiren, sektör profesyonellerini, yatırımcılarını ve karar mercilerini bir araya getiren kıymetli bir organizasyona dönüştü. Elektrik ve elektrik ekipmanları alanında Türkiye'nin üretim kapasitesinin, mühendislik gücünün ve teknolojik altyapısının uluslararası düzeyde sergilendiği fuarda bu yıl, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyeleri başta olmak üzere sektöre yön veren mühendisleri ağırladık. Bunun yanında sektörün karar verici satın alma profesyonellerinin de bir araya geldiği fuar, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonellerinin yer aldığı B2B toplantılar aracılığıyla hedeflenen iş ortaklarıyla ve potansiyel müşterilerle görüşme fırsatı sundu."

Şenel, Türkiye'nin gücüne inanan, elektriğin potansiyeline, sektörün geleceğine ve yeni trendlere odaklanan tüm aktörleri gelecek yıl yeniden buluşturmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.