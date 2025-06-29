Elektrik Dağıtım Memnuniyeti Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Dağıtım Memnuniyeti Artıyor

29.06.2025 11:14
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Elder Genel Sekreteri Erdoğan, elektrik dağıtımında memnuniyet oranının %73,6'ya yükseldiğini açıkladı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, elektrik dağıtım hizmetlerinden duyulan memnuniyetin arttığını belirterek, " Türkiye'de kasımda yapılan çalışmada genel memnuniyet oranı yüzde 70,4 düzeyindeydi. Son çalışmada bu oran yüzde 73,6'ya yükseldi." dedi.

Elder'in Fırat EDAŞ'a düzenlediği saha ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, dağıtım sistemine bağlı kurulu gücün geçen yıl sonu itibarıyla 22 bin 400 megavat olarak kayıtlara geçtiğini ve mevcut durumda 24 bin megavat olarak hesaplandığını bildirdi.

Erdoğan, söz konusu kurulu gücün daha da artacağını vurgulayarak, "Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar da?şebekelerimizi daha esnek, dirençli, akıllı, tüketici ve müşteri odaklı bir yapıya dönüştürmemiz gerektiği konusunda 'Dağıtım 2.0' ?vizyonunu ortaya koydu. Biz de buna yönelik çalışmalarımızı tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

Dağıtım sisteminde yenilenebilir kapasite çatı üstü GES'le artacak

İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin soru üzerine Erdoğan, İspanya hükümeti tarafından bu bölgelerde reaktif enerjinin yönetilememesinin kesintinin temel nedeni olarak açıklandığını, teknik heyet soruşturmasının ise sürdüğünü anlattı.

Erdoğan, bu sistemlerde güneş enerjisi santrallerinin (GES) çok olması nedeniyle bu invertörlerden reaktif güç desteği alınması konusunda bazı eksikliklerin olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Örneğin dağıtım şirketlerimiz sistemde reaktif enerjiyi yönetebilmek için bağlantı anlaşmaları ve yürürlükteki mevzuat, bağlantı ve sistem kullanım yönetmeliği gereği kompanzasyon tesisleri kuruyor.?Biz, elektrik dağıtım sektörü olarak elektrik dağıtım şirketlerinin GES'lerden,?invertörlerden reaktif güç desteği alabilmesini istiyoruz. Bedeli mukabilinde bu?desteği?alalım ve sistemin daha iyi işletilebilmesi için ilave kompanzasyon yatırımlarını bu yolla azaltalım ve sistemin bu tür şoklar karşısında daha dirençli olmasını sağlayalım. Avrupa Birliği'nde yapılan çalışmalar?önümüzdeki dönemde?sisteme bağlanacak yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 70'inin dağıtım sistemine bağlanacağını gösteriyor. Bizde henüz çatı üstü GES uygulamaları yok. Bizde de yaygınlaştığı ölçüde?sistemimize bağlanacak yenilenebilir kapasite her geçen gün daha da artacaktır."

Erdoğan, düzenli olarak kamuoyunun dağıtım şirketlerine yönelik değerlendirmelerini aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"17 Nisan-4 Haziran tarihlerinde yaklaşık 61 bin kişiyle?dağıtım şirketlerine yönelik bir anket çalışması yapıldı.?Türkiye'de kasımda yapılan çalışmada genel memnuniyet oranı yüzde 70,4 düzeyindeydi. Son çalışmada bu oran yüzde 73,6'ya yükseldi. Bu sürede 'Ben memnun değilim' diyenlerin oranı da yüzde 15,9'dan yüzde 13,2'ye düştü.?Yaptığımız işlerin karşılığı olduğunu görüyoruz. Bu anket, 5 Nisan'daki tarife değişikliğinden sonra tamamlandı. Vatandaşın zihninde ve faturasında karşılığını bulduğu bir dönemde oldu. Buna rağmen dağıtım hizmetlerinden duyulan memnuniyetin arttığını görüyoruz. Bu bizim açımızdan sevindirici."

Katılımcıların daha az kesinti yaşadıklarını, arızalara daha hızlı müdahale edildiğini bildirdiğini aktaran Erdoğan, aynı zamanda dağıtım şirketlerinden aldıkları geri dönüşlerden, personelin güler yüzlü ve kibar davranışlarından memnun olduklarını ifade etmelerinin de kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Erdoğan, söz konusu anketin güven düzeyinin yüzde 95 ve hata payının çok düşük olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Hüseyin Erdoğan, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Dağıtım Memnuniyeti Artıyor - Son Dakika

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