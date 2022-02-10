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Elektrik faturaları için vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda! - Son Dakika

Elektrik faturaları için vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda!

10.02.2022 11:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek elektrik faturaları için talimat vermesinin akabinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ticari işletmelere özel bir formülle destek sağlanacağı öğrenilirken, vatandaşlar için de destek paketi düşünülüyor.

Vatandaşı canından bezdiren elektrik faturaları için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarına karşı sorun yaşayan cemevleri, dernekler ve vakıfların elektrik faturalarının en düşük tarifeye alınması için talimat verdi.

VATANDAŞA ÖZEL DESTEK PAKETİ

Ticari işletmeler için özel bir formülle destek sağlanacağı öğrenilirken, vatandaşları kapsayacak bir destek paketi için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Konutlarda kilovatsaat sınırının yükseltilmesi gündeme geldi.

CEMEVLERİ İÇİN DE ADIM ATILIYOR

Sabah'ın haberine göre cemevleri ve vakıfların ticarethane tarifesinden çıkarılması yönünde adım de atıldığı öğrenildi. Gerekli düzenlemeyle birlikte cemevleri, dernekler ve vakıflar en düşük tarifeye alınacak.

10 GÜNE KADAR AÇIKLANIYOR

Esnaf, bakkal, restoran gibi işletmelerin olduğu ticarethane abonesi grubuna da özel bir formülle destek sağlanacağı belirtiliyor. Söz konusu düzenlemeleri içeren destek paketlerinin bir hafta veya 10 gün içerisinde açıklanacağı öğrenildi.

BAKANLIK VE AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada; esnaftan, küçük işletmeler ve birtakım STK'lardan indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük talepler geldiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise katıldığı bir televizyon programında elektrik tarifelerindeki sıkıntılarla ilgili "Hem kademeli tarifede sınırın yükseltilmesi hem vergiyle ilgili durumlar hem de sübvanse olabilir. Bu bütçeyle birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon" dedi. Dağ, dünyadaki emtia fiyatlarının bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle temelden bir çözüm olacağını da söyledi.

YORUMLAR (3)
  • Emekli Tahminci: Bunun sonucunu girmeden salladiniz ve bugün acisini cekiyoruz sizdecekiyorsunuz çıkamazsınız da kim gelirse gelsin bu vatandasa esnafa girdi o kadar elektrik uretimi yapiliyor yine yetmiyor deniliyor ya cin gibi olsaniz ne yapacakdiniz 1.3 milyar nufus Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ali Yaşar: TRT pay gibi mi kaldıracaksiniz bir tane mercimek aldınız bitane patlıcan hediye ettiniz miletee yeterrrr beee yeterrrr bıçak kemiğe dayandı ben işsizim 2 oğrecim var ne yapacam elektrik 570 doğal gaz 780 nasıl geçinecem ev kirası 1100 Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik faturaları için vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda! - Son Dakika Ekonomi


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