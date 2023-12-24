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Elektrik fiyatları yükseldi - Son Dakika
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Elektrik fiyatları yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 29 kuruş, en düşük 979 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 2 bin 699 lira 29 kuruş, en düşük saat 03.00'te 979 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Elektrik fiyatları yükseldi
24.12.2023 - 15:03,  Güncelleme: 15:05
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 29 kuruş, en düşük 979 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,4 artarak 1 milyar 257 milyon 36 bin 12 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 2 bin 699 lira 29 kuruş, en düşük saat 03.00'te 979 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1965 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 38 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 980 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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