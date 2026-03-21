Elektrik Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
Elektrik Fiyatları Yükseliyor

21.03.2026 14:34
Yarının elektriği 2,595 lira 1 kuruş ile en yüksek, 171 lira ile en düşük fiyat olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 595 lira 1 kuruş, en düşük 171 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 91,07 artarak 328 milyon 554 bin 302 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00'de 2 bin 595 lira 1 kuruş, en düşük 10.00'da 171 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 734 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 781 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 1891 lira 99 kuruş, en düşük 164 lira 91 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
