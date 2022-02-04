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Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura - Son Dakika

Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura

04.02.2022 09:31
Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura

Cemevleri, ibadethane statüsüne alınmadığı için ticarethane statüsünden kesilen fahiş fiyatlı elektrik faturaları gündemde. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'ne ticarethane tarifesinde 11 bin 615 TL'lik fatura kesildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'ne ticarethane tarifesinde 11 bin 615 TL'lik fatura kesildi.

EPDK'DAN CEVAP GELDİ

Hacı Bektaş Veli Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Zamlardan sonra gelen elektrik faturamız 11.615,25 TL'dir. Cemevlerinin elektrik faturalarının ticarethane statüsünde gelmesi bu ülkenin ayıbıdır. Bütün canlarımızı tüm cemevlerimizle dayanışmaya bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Hacı Bektaş Veli Vakfı'nın EPDK'ya başvurusunun cevabı da paylaşıldı. EPDK'dan Hacı Bektaş Veli Vakfı'na verilen cevapta, "Cemevlerinin mevzuatta ifade edilen ibadethane kapsamında bulunup bulunmadığının tespiti kurumumuz görev alanına girmemekte olup, anılan hükümler çerçevesinde konunun Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde değerlendirilebileceği mütalaa edilmektedir" sözlerine yer verildi.

Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura

"İKTİDAR BU TUTUMUNDAN VAZGEÇMELİ"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da faturayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ankara'da ticarethane tarifesinden cemevine gelen fatura 11 bin 615 TL. İbadethaneye ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyorum. İktidar bu tutumdan vazgeçmelidir" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği de 31 Ocak 2022 tarihinde gelen 30 bin TL'lik faturayla şok yaşamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura - Son Dakika
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