Elektrikli Araç Talebi ve Şarj İstasyonları Türkiye\'nin Enerji Altyapısını Zorluyor

Ekonomi

HANDAN KAZANCI/GÜLŞEN ÇAĞATAY - Türkiye otomobil pazarının bu yıl önceki yıla göre yüzde 80 büyüyeceği tahmin edilirken, şarj istasyonları için kritik öneme sahip akıllı sistem entegrasyonun sağlanması elektrik talep zirvelerinin dengelenmesine ve enerji kullanımının optimize edilmesine olanak sağlıyor.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi artarken, bu kaynaklarla uyumlu olan ulaşımda temiz alternatiflere ilgi de artıyor. Ancak bu durum Türkiye genelinde elektrikli araçlara yönelik talepteki ve şarj istasyonlarının sayısının artmasıyla elektrik üretim ve dağıtım altyapısına yük getiriyor. Elektriğe olan bu talebin ve oluşturacağı yükün optimize edilmesi için akıllı ve dijital sistemlere ihtiyaç bulunuyor.

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, elektrik dağıtım altyapısına yönelik yatırım planlamalarının ve desteklerinin hızla devam etmesinin sektör için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde elektrikli araçlara yönelik talepteki artışla elektrik dağıtım altyapısına yük geldiğini vurgulayan Pınar, "Akıllı şebeke yatırımlarının artması ve elektrikli araçların bu sisteme entegre edilerek talep zirvelerini düzeltmeye ve enerji kullanımını optimize etmeye ihtiyaç bulunuyor. Öte yandan yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama sistemlerinin artırılması için teşvik ve düzenlemelerin hayata geçirilmesini kritik buluyorum. Bu doğrultuda Eşarj olarak ülkemizin dört bir yanını şarj ağları ile örerek taşın altına elimizi koymaktan çekinmedik." diye konuştu.

Pınar, Eşarj olarak Türkiye'nin 81 ilinde toplam "1000 istasyon" sözünü tuttuklarını ancak hedeflerinin daha fazla istasyonu doğru ihtiyaç analiziyle doğru noktalara kurmak olduğunu aktardı.

Bugüne kadar 1 milyona yakın şarj işlemi gerçekleştirdiklerini ifade eden Pınar, şöyle devam etti:

"Eşarj olarak, Türkiye'nin ilk ve en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip olduk. Son 2 yılda bizi bu başarıya ulaştıran altyapımız için 10 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik. EPDK'nın son verilerine göre Türkiye'de her 14 araca bir DC şarj noktası düşüyor ve araç başına düşen DC şarj noktası açısından Türkiye, Avrupa genelinde birinci sırada. Ülkemizde 70 binin üzerinde elektrikli araç bulunurken, hem global markaların elektrikli araç modellerinin yaygınlaşması hem de yerli otomobilimiz Togg ile birlikte bu ihtiyaç günden güne artıyor.??????? Şarj istasyonlarımızın genişlemesi ve geliştirilmesi için AVM'ler, akaryakıt istasyonları, otomotiv üreticileri ve bayileri ile stratejik ortaklıklar ve iş birliklerini hayata geçiriyoruz."

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram da 2030'a kadar önümüzdeki her yılda elektrikli otomobil pazarının bir önceki yıla göre yüzde 80 büyüyeceğini tahmin edildiğini söyledi.

Bu yıl sonunda Türkiye'de yola çıkan her yeni otomobilin yüzde 15'inin tam elektrikli otomobil olacağını ifade eden Bayram, "2030'da yola çıkan her yeni 2 otomobilden biri elektrikli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.