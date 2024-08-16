Elektrikli araç üreticisi BYD, Fortune Global 500 listesinde yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrikli araç üreticisi BYD, Fortune Global 500 listesinde yükseldi

BYD, Fortune Global 500 sıralamasında 143'üncü sıraya yükselerek büyümeye devam ediyor. Şirket, geçen yıl 3 milyondan fazla elektrikli ve plug-in hibrit araç satışı gerçekleştirdi.

16.08.2024 13:50
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BYD, iş dünyası tarafından yakından takip edilen Fortune Global 500 sıralamasında 143'üncü sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç üreticisi BYD, her yıl yayınlanan Fortune Global 500 listesinde bu yıl 69 basamak birden yükselerek 143'üncü sıraya yerleşti. Şirket geçen yıl söz konusu listede 212'nci sırada yer almıştı.

6 kıtada, 70'den fazla ülkede faaliyet gösteren BYD, Brezilya, Macaristan, Özbekistan ve Türkiye gibi ülkelerde yatırımlarını sürdürerek, global pazarlarda büyümeye ve ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Geçen yıl 3 milyondan fazla elektrikli ve plug-in hibrit araç satışı gerçekleştiren BYD, yıllık gelirini bir önceki yıla göre yüzde 42 artırarak 602,3 milyar yuana çıkardı. Şirket, bu satış rakamlarıyla global çapta en çok satış yapan ilk 10 marka arasında yer aldı.

Geçen yıl AR-GE harcamalarını bir önceki yıla göre yüzde 97 artırarak 40 milyar yuana ulaşan şirketin kümülatif AR-GE yatırımı 140 milyar yuan oldu. Şirket, dünya çapında yaptığı 48 binin üzerinde patent başvurusundan 30 binden fazlasını olumlu sonuçlandırdı.

Kaynak: AA

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