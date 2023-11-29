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Elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi koruyan yeni düzenleme yürürlüğe girdi - Son Dakika

Elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi koruyan yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığı, elektrikli otomobil ithalatında tüketici güvenliği ve çevre korumasını sağlamak amacıyla yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu. İthalatı yapılan elektrikli araçlarda, batarya parkının izlenmesi, şarj istasyonlarının takibi ve batarya geri dönüşüm süreçlerinin yönetimi gibi kriterler getirilerek, tüketici güvenliği ve satış sonrası hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

29.11.2023 - 08:45,
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Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler kaynaklı olmayan elektrikli araçların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi'ne tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen 'İzin Belgesi' aranacak. İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekecek.

"EKOSİSTEMİN DÜZENLENMESİ AMAÇLANMAKTA"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu tebliğ ile karbon emisyonunun azaltılması ve sürdürülebilir enerji temini kapsamında önemli yere sahip elektrikli araçların ithalatında, tüketici güvenliği, satış sonrası hizmet kalitesinin artırılması, batarya parkının izlenmesi, ülkemizde ihtiyaç duyulacak şarj istasyonu ve güç yönüyle takip edilmesi ile batarya geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla gerekli kriterlerin getirilerek, söz konusu elektrikli araçlarla ve birlikte oluşturacağı ekosistemin düzenlenmesi amaçlanmakta. Bakanlığımız, yerli üretim, istihdam ve tüketicinin korunması hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi koruyan yeni düzenleme yürürlüğe girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi koruyan yeni düzenleme yürürlüğe girdi - Son Dakika
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