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Elektrikli ve hibrit otomobillere ilgi artıyor - Son Dakika

Elektrikli ve hibrit otomobillere ilgi artıyor

19.01.2022 12:13
Elektrikli ve hibrit otomobillere ilgi artıyor

Türkiye'de 2021 yılında 2 bin 849 adet elektrikli araç satılırken, 20 bin 915 adet de hibrit araç satıldığı kaydedildi.

Türkiye'de 2021 yılında 2 bin 849 adet elektrikli araç satılırken, 20 bin 915 adet de hibrit araç satıldığı kaydedildi. Böylelikle geçen yıl elektirikli ve hibrit olmak üzere satılan toplam araç sayısı 23 bin 764 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında 4 bin 31 olan satış adedi, geçtiğimiz yıl 23 bin 764'e ulaşarak büyük artış gösterdi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının her yıl arttığı saptandı. Böylelikle 2021 yılında yüzde 100 elektrikli otomobillerden 2 bin 849 adet satılırken, hibrit modellerin 20 bin 915 adet satıldığı kaydedildi. Önceki yıllara göre kıyaslandığında büyük artış olduğu gözlenirken, elektrikli ve hibrit olmak üzere 2020 yılında 17 bin 780, 2019 yılında 11 bin 237, 2018 yılında ise 4 bin 31 araç satıldığı belirlendi.

Yerli otomobil, ÖTV düzenlemesi ve araç/yakıt fiyatları medyada öne çıktı

Ajans Press, elektrikli ve hibrit araçlarla alakalı medya içeriklerini inceledi. Ajans Press'in medya arşivinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl elektrikli ve hibrit araçlar ile alakalı medyaya 118 bin 71 haber yansıdığı tespit edildi. Özellikle 2023 yılında satışa çıkması planlanan yerli otomobilimiz TOGG'un da medyada büyük oranda konuşulduğu gözlenirken, Las Vegas'ta görücüye çıkması büyük yankı uyandırdı. Otomotiv başlığı altında ise geçtiğimiz yıl en çok yerli otomobil, yakıt ve otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve ÖTV düzenlemesi en çok haber olan içerikler arasında yer aldı. - İSTANBUL

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Türkiye, Tragger, Ajans, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elektrikli ve hibrit otomobillere ilgi artıyor - Son Dakika Ekonomi


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