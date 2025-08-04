Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi oranlarındaki değişikliği öngören çok sayıda vatandaş ÖTV değişikliği öncesinde araçlarını satın alırken elektrikli otomobillere olan talep de devam ediyor.
Yerli ve milli otomobil Togg Temmuz ayında 2720 adet satarken ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla 4706 adet satış gerçekleştirdi.
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın 4706 adetlik satıştan ÖTV ve KDV sadeleştirmesi yaparak ne kadar kazandığı belli oldu. Elon Musk'ın Türkiye'den elde ettiği kazancın 7.8 milyar lira seviyelerinde olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Ekonomi › Elon Musk'a Türkiye'deki Tesla satışlarından dudak uçuklatan gelir - Son Dakika
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