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Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı - Son Dakika

Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı

13.11.2021 11:19

Son 1 yılda yaşadığı yükseliş ile yaklaşık 280 milyar dolarlık servetle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın iş görüşmesi esnasında adaylara sorduğu soru ortaya çıktı. Diplomaya önem vermeyen Musk, "Üzerinde çalıştığın en büyük sorun neydi ve onu nasıl çözdün" sorusuna verilen cevaba göre adayları değerlendiriyor.

Son 1 yılda Tesla hisselerinin yaşadığı artış ile birlikte dünyanın en zengini ünvanının sahibi olan Elon Musk'ın iş dünyasındaki başarısı üzerine araştırmalar devam ediyor. Yaklaşık 280 milyar dolarlık servet sahibi olan Musk'ın iş görüşmelerine önem verdiğinin altı çizilirken, adaylarla yaptığı görüşmelerde klasik bir sorusu olduğu aktarıldı.

ELON MUSK'IN KRİTİK SORUSU

50 yaşındaki Musk'ın şirketlerine alacağı adaylarda hangi okulu bitirdikleriyle ilgilenmediği belirtilirken, "Üzerinde çalıştığın en büyük sorun neydi ve onu nasıl çözdün" sorusuna verilen cevaba göre adayları değerlendirdiği belirtildi.

"DİPLOMAYA GEREK YOK"

Bu soru aracılığıyla adayların yalan söyleyip söylemediğini anlayan Musk'ın üniversite diplomasına değer vermediği ve sorunlarla başa çıkma kapasitesine göre kişileri şirketlerine alarak başarıya ulaştığı vurgulandı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, 2014 yılında Auto Bild dergisine verdiği röportajda üniversite eğitimine değer vermediğini belirtmiş, "Herhangi bir üniversite, hatta lise diplomasına bile ihtiyaç yok" diye konuşmuştu.

Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı

Üniversite, Elon Musk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı - Son Dakika Ekonomi


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