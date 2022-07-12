Twitter ile satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk ipleri gerdi! Dev sosyal medya platformu dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Twitter ile satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk ipleri gerdi! Dev sosyal medya platformu dava açmaya hazırlanıyor

12.07.2022 17:02

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını geçtiğimiz günlerde feshetmişti. Ancak Musk'ın bu tavrı sosyal medya devi Twitter'da sinirleri gerdi. Twitter, Elon Musk'a dava açmayı planlıyor.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'ı almaktan vazgeçtiğini söyleyerek gündemi sarstı. Ancak iş insanının bu süreçteki tavrı, uzun bir yasal süreci başlatacak gibi duruyor.

TWITTER'IN ELİ GÜÇLÜ

Kulislerden gelen bilgilere göre; Twitter, Musk'ın anlaşmayı feshetmesinin "geçersiz ve haksız" olduğunu iddia ederek Delaware Kançılarya Mahkemesi'nde dava açacak. Öte yandan hukuk uzmanları, Twitter'ın elinin Musk'a karşı oldukça güçlü olduğunu belirtiyor. Ek olarak bu süreçte Musk'ın karşılaştığı ilk dava bununla sınırlı değil.

HİSSE ALIMINI GEÇ BİLDİRDİĞİ İÇİN DAVALIK OLMUŞTU

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimi, ilk olarak yüzde 9,2'lik bir hissesini satın almasıyla başladı. Ancak bu hisse alım işlemini geç bildirmesi, dünyanın en zengin adamını dava sürecine götürdü. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, "Bir yatırımcı herhangi bir şirketten yüzde 5 ve üzerinde bir yatırım yaparsa halka açık bir şekilde açıklaması gerekir" diyerek Musk hakkında yasal işlem başlatmıştı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLEMEDİ

Tüm bu yaşananlarla birlikte Musk, 44 milyar dolara platformun tamamına talip oldu. Twitter yönetiminin de kabul etmesiyle platformun Elon Musk'a geçmesinin önünde engel kalmamıştı. Ancak Musk ve Twitter arasında görüşmenin bundan sonrası olumlu geçmedi. Adeta bir adım ileri, iki adım geri şeklinde devam eden sürecin ardından Musk, satın alma anlaşmasını feshetti.

Görünen o ki, Musk ve Twitter arasındaki gerilim, önümüzdeki günlerde de gündemi meşgul edecek.

YORUMLAR
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TRT, kısa süreliğine hacklendi! TRT, kısa süreliğine hacklendi! Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu
Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Delaware, Twitter, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Twitter ile satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk ipleri gerdi! Dev sosyal medya platformu dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Twitter ile satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk ipleri gerdi! Dev sosyal medya platformu dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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