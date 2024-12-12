Emekli Çiftçi Koyunlara Şefkatle Bakıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli Çiftçi Koyunlara Şefkatle Bakıyor

Emekli Çiftçi Koyunlara Şefkatle Bakıyor

Emre Çelik, emeklilik sonrası başladığı hayvancılıkta Bafra koyunlarını tanıtmayı hedefliyor.

12.12.2024 10:09
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Bilecik'te 6 ay önce emekli olan ve küçükbaş hayvancılığa başlayan Emre Çelik ilk kuzularına adeta çocuk gibi bakıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde emekli olduktan sonra hayvancılığa başlayan Emre Çelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Amasya Gökhöyük İşletmesinden aldıkları çoklu doğum özelliğine sahip olan 'Bafra' ırkı koyunu bölgede tanıtmayı hedefliyor. TİGEM'den 50 küçükbaş hayvan alan Emre Çelik, koyunlardan ortalama 2'nin üzerinde kuzu aldıklarını söyledi.

'Bafra' koyununu bölgede tanıtmayı hedefliyor

6 ay önce Akpınar Mahallesi'nde hayvancılığa başlayan Emre Çelik, yerli ırk olan Bafra ırkı koyunların doğum oranlarından memnun olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti;

"2024 yılında EYT'den emekli oldum. Emekli olduktan sonra üretim anlamında ne yapabilirim diye düşündüm ve hayvancılıkta karar kıldım. Hayvancılık konusunda koyun ırkında karar kıldım. Koyunda çok fazla ırk türlerinde hayvancılık yapan var. Bizler de TİGEM'in ürettiği 'Bafra' ırkında karar aldık. Bu ırkı maşallah çok bereketli . Ben TİGEM'den 50 küçükbaş hayvan aldım. Bu hayvanların 7 tanesi şuan doğum yaptı. Bu doğum sürecinde 7 taneden yaklaşık 17 tane yavru aldık. Ortalama 2'nin üzerinde yavru alıyoruz. Hedefimiz bölgede bu ırkın tanıtımını sağlamak. Bölgemizde bu ırkı bakan çok az insan var. Bizde bir tanesiyiz. Biz bu ırkı koyunculukla uğraşan arkadaşlara tanıtmak istiyoruz." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Emre Çelik, bilecik, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli Çiftçi Koyunlara Şefkatle Bakıyor - Son Dakika

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