Emekli ikramiyeleri için süreç başladı! İşte sıralı tam liste - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli ikramiyeleri için süreç başladı! İşte sıralı tam liste

Emekli ikramiyeleri için süreç başladı! İşte sıralı tam liste

Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi için süreç başladı. SSK (4a) kapsamında aylık alanların ilk sırası bugün ödenirken geri kalanları için de takvim netleşti. BAĞ-KUR (4b) emeklileri ise ikramiyelerini 27 Mart'ta alacak.

24.03.2025 11:47
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Emeklilerin uzun süredir beklediği ikramiye ödemeleri için bugün başlıyor. 2025 için ek zam bin liranın hesaplara yansıtılması için TBMM görüşmeleri gerçekleşmeyince eski tutarların bayramdan önce, ilave tutarların da bayramdan sonra hesaplara yatırılması gündeme gelmişti.

Emekli ikramiyesine ilişkin zam görüşmelerinin TBMM'nin ilk oturumunda ele alınması bekleniyor ancak Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle yeni düzenleme tamamlanmadan eski tutarların hesaba yatırılması gündeme geldi. Zira TBMM'de onaylanacak önerinin Cumhurbaşkanı'nın onayına gitmesi ardından Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi Ramazan Bayramı sonrasına kalabileceği anlaşılınca emeklilerin mağduriyetini gidermek adına eski tutarların bayramdan önceye yetiştirilmesi kararlaştırılmıştı.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 3 BİN LİRA HESAPLARA YATIYOR

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu.

Buna göre;

SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:

17, 18, 19 olanlara 24 Mart

20, 21, 22 olanlara 25 Mart

23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart

BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart

Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.

Açıklamada ayrıca, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ramazan Bayramı, 27 Mart, Ekonomi, Finans, Yaşam, Ssk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli ikramiyeleri için süreç başladı! İşte sıralı tam liste - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • BURAK HANZADE:
    sıralı tam liste piyango oynuyorlar emekliyle :)) 36 3 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    vay be sizde haber yaptınız bunu müjde gibi öylemi eski rakama devam olacağı buydu 27 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    hahaha komedi gibi ülke.mujde üstüne müjde 26 2 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Süper mk. harca harca bitmez. erdoGan ilk seçimde bu emekliler senin ..... 25 3 Yanıtla
  • 500933:
    Emekliye verilecek 1000 ?ikramiye zammını meclise getiremedi ler çünkü çok önemli işleri var dı. Seçimle alınamayan belediyeleri kayyum la alma derdinde ler. 11 3 Yanıtla
  • ender3316:
    yaptığı habere dalga geçin siz emekliyle 5 1 Yanıtla
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