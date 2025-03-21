Para bekleyen milyonlarca emekliye kötü haber

Türkyie genelinde milyonlarca emekli 2025 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ne kadar ikramiye alacağını merak ediyordu. 2024 yılında 3 bin lira olarak ödenen ikramiyelere ilişkin yapılan görüşmelerde ikramiyelerin bu yıl içerisinde her bir bayram için 4'er bin lira olarak ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Ancak bu artış oranının resmiyet kazanması için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı'na iletilmesi ve Resmi Gazete'de onaylanması gerekiyordu. Süreç kendi akışında devam ederken siyasi tartışmaların gölgesinde kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası gerginlik yaşanan Meclis'te dün Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'li vekiller yoklamaya katılmadı. Yeterli aritmetik çoğunluk sağlanamayınca görüşmelere ara verildi. Emekli ikramiyelerine ilişkin düzenleme dahil olmak üzere diğer tüm kanun görüşmeleri için TBMM'nin bir sonraki oturum tarihi 25 Mart Salı günü saat 15.00 olarak kararlaştırıldı.

İKRAMİYELERİN BÜTÇEYE MALİYETİ HESAPLANDI

Yaklaşık 16 milyon emekli için son olarak 2 Mart 2024'te 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4'er bin TL olarak ödenecek. Bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesinin, 2025 yılı bütçesine maliyeti 28,4 milyar lira olarak hesaplandı.

BİR ARTIŞ DA DUL VE YETİM AYLIKLARINDA

Dul ve yetimler de bayram ikramiyesi alıyor. Ancak tutarları oran hesabına göre yapılıyor. Yüzde 75 hak sahipleri 3'er bin liradan toplamda 6 bin TL, yüzde 50 hak sahipleri 2'şer bin liradan toplamda 4 bin TL ve yüzde 25 hak sahipleri biner liradan toplamda 2 bin TL ödeme alacak.

İKRAMİYE İÇİN ŞUBAT AYI DETAYINA DİKKAT!

Emeklilik dilekçesini Şubat ayı sonuna kadar verenler de henüz maaş almamış olsa da Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik için başvuranlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacak. Emekli ikramiyeleri belirlenmiş net bir tarih bulunmasa da genelde her iki bayram evvelinde hesaplara yatırılıyor.Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar – 1 Nisan Salı tarihleri arasına denk geliyor.