Para bekleyen milyonlarca emekliye kötü haber - Son Dakika
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Ekonomi

Para bekleyen milyonlarca emekliye kötü haber

Para bekleyen milyonlarca emekliye kötü haber

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesinin ödeme takviminin bu hafta netleşmesi bekleniyordu. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlayan siyasi tartışmaların ardından görüşmelere 25 Mart'a kadar ara verildi. Böylece emekli ikramiyesine ilişkin düzenlemenin görüşülmesi de ertelenmiş oldu.

21.03.2025 08:40
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Türkyie genelinde milyonlarca emekli 2025 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ne kadar ikramiye alacağını merak ediyordu. 2024 yılında 3 bin lira olarak ödenen ikramiyelere ilişkin yapılan görüşmelerde ikramiyelerin bu yıl içerisinde her bir bayram için 4'er bin lira olarak ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Ancak bu artış oranının resmiyet kazanması için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı'na iletilmesi ve Resmi Gazete'de onaylanması gerekiyordu. Süreç kendi akışında devam ederken siyasi tartışmaların gölgesinde kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası gerginlik yaşanan Meclis'te dün Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'li vekiller yoklamaya katılmadı. Yeterli aritmetik çoğunluk sağlanamayınca görüşmelere ara verildi. Emekli ikramiyelerine ilişkin düzenleme dahil olmak üzere diğer tüm kanun görüşmeleri için TBMM'nin bir sonraki oturum tarihi 25 Mart Salı günü saat 15.00 olarak kararlaştırıldı.

İKRAMİYELERİN BÜTÇEYE MALİYETİ HESAPLANDI

Yaklaşık 16 milyon emekli için son olarak 2 Mart 2024'te 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4'er bin TL olarak ödenecek. Bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesinin, 2025 yılı bütçesine maliyeti 28,4 milyar lira olarak hesaplandı.

BİR ARTIŞ DA DUL VE YETİM AYLIKLARINDA

Dul ve yetimler de bayram ikramiyesi alıyor. Ancak tutarları oran hesabına göre yapılıyor. Yüzde 75 hak sahipleri 3'er bin liradan toplamda 6 bin TL, yüzde 50 hak sahipleri 2'şer bin liradan toplamda 4 bin TL ve yüzde 25 hak sahipleri biner liradan toplamda 2 bin TL ödeme alacak.

İKRAMİYE İÇİN ŞUBAT AYI DETAYINA DİKKAT!

Emeklilik dilekçesini Şubat ayı sonuna kadar verenler de henüz maaş almamış olsa da Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik için başvuranlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacak. Emekli ikramiyeleri belirlenmiş net bir tarih bulunmasa da genelde her iki bayram evvelinde hesaplara yatırılıyor.Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar – 1 Nisan Salı tarihleri arasına denk geliyor.

Bayram İkramiyesi, Emekli Zammı, Politika, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Para bekleyen milyonlarca emekliye kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Sk 06:
    1000 tl ödeme yapmaktan aciz hükümet taksit taksit maaş veren kendi çıkarları olsa gece bile gelirler 482 65 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu mv kendi menfaatleri uğruna emeklinin işini dahi haletmedi yazıklar olsun 200 mv yeter bu ülkeye 405 11 Yanıtla
  • uğur aksakallı:
    VERMEYİN ŞU EMEKLİYE BU PARAYI.HEPSİ HALİNDEN MEMNUN.KALDIKİ 4000 TL KİME NE FAYDASI OLACAK. 319 75 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    aceleniz ne bekleyin şu an İstanbul belediyesinin gelir getiren kaynaklarına çökme zamanı metrolara ulaştırmaya çökmek için imza atılmış ulaştırma Bakanlığına bir gecede bağlandı sizin alacağınız bin tl fazla paranın zamanı mı? onu da zaten fitre zekat yerine verecek devletimiz sağolsun başka yazacak sözüm varda ayıp olur emekliyi işçiyi memuru sokakta avuç açan dilenci konumuna koyup bin tl para için yapılanlar aşağılamadır 296 60 Yanıtla
  • ayd121212:
    Tabi tabi İmamoğlu’nun gözaltında olması milyonlarca emeklinin alacağı bayram ikramiyesinden daha önemli, hani Özgür emme basma tulumba gibi biz gelince emeklileri refaha kavuşturacağız diyordu, daha meclise gidemiyor bunlar, yani akılları fikirleri millette olacağına birilerini kurtarmak için çabalıyorlar!! Ama olsun genede bu tiyatrolarını yutturup insanları sokaklara döküp polislerin üzerine salıyorlar. Yazıklar olsun…… 81 165 Yanıtla
    Beyhan Gunes:
    Bu kararın alınması için 301 kişi yeterli ak partinin 272 mhp nin 47 milletvekili var toplayalım 319 ediyor yani chp ya da başka partiye bu karar için ihtiyaçları görünmüyor ..Biraz düşündürücü değil mi … 11 0
    Abdurrahman Genzileli:
    Meclise gitmeyen cumhur ittifakı, haberi düzgün okuyun. 7 0
    D Celik:
    sen mukarnaya devam 3 4
  • Cengiz Sahin:
    Ahhhhh o m. Vekilleri o bakanlar. Hükümet yetkilileri bu millet e ahirette nasıl hesap vereceksiniz 198 13 Yanıtla
    Erol Yurt:
    Ahiretin olduğuna inanıyorlar mı ki? Onun için Allah korkuları yok. 11 1
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