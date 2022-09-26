Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı - Son Dakika
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Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı

26.09.2022 16:14

Emekli promosyon kampanyalarına halen başvurmamış olanlar için son tarih 30 Eylül. Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor, ödemeler ne zaman yatacak gibi sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte banka banka güncel emekli promosyon ödemeleri listesi...

Emekliler için bankalar tarafından yapılan promosyon ödemelerinin son günü yaklaşmaya başladı. Çok sayıda vatandaş, bankadan bankaya emekli maaşını taşıyarak ödemelerini alırken henüz promosyon almayanlar var. Diğer yandan kamu ve özel bankalar büyük bir rekabet içine girdi. Hali hazırda emekli olan vatandaş için değil, yeni emekli olacak olanlar için de kampanya geçerli olacak. Promosyon ödemeleri merakla araştırılırken özel bankalar için son günün 30 Eylül olduğu duyuruldu.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Maaşını başka bir bankaya taşınması için emekli olan kişinin 3 yıllık taahhüt süresini doldurması gerekiyor. Yeni emekli olan kişiler ise istedikleri banka ile çalışma imkanına sahip. İşlemin gerçekleştirilmesi için banka şubelerine bildirim yapılacağı gibi e-devlet üzerinden de bildirim gerçekleştirilebiliyor.

HALKBANK

Halkbank kendi internet sitesinde yayımladığı bilgilere göre; 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor.

TEB

Bu bankadan promosyon alabilmek için emekli maaşınızı 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt etmeniz ve ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik faturası olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatında bulunmanız gerekiyor. Bu şartları sağlanması durumunda banka müşterileri 8 bin TL'ye varan promosyon alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL promosyon ödemesi yapıyor. Eğer 1.500 -2.500 TL arasında emekli aylığı alıyorsanız 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon alabilirsiniz.

KUVEYT TÜRK

Banka, 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 4.000 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 6.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

GARANTİ BANKASI

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan almak için maaşını bankaya taşıyanlar 7.500 TL'ye kadar promosyon alabiliyor. Banka, 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak da 1.500 TL bonus veriyor.

VAKIFBANK

Bankanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; bir aylık emekli maaşı tutarı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL, 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

AKBANK

Aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 4.150 TL ek promosyon, 1.500 TL–2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 5 bin 175 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 6 bin 250 TL ek promosyon ödeniyor.

DENİZBANK

Denizbank, maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödemesi yapabiliyor. Ayrıca banka üzerinde 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

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Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı - Son Dakika


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