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Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor - Son Dakika
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Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor

Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemeler, vatandaşların banka ve PTT şubelerine yatırılacak.

26.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:25
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Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor.

19,3 MİLYAR LİRA FARK ÖDENECEK

Aylıklarını her ay alanlar ile kasım, aralık ve ocak dönemlerinde üçer aylık halinde alanlara 1, aralık, ocak ve şubat döneminde aylık alanlara 2, ocak, şubat ve mart döneminde aylık alanlara ise 3 aylık tutarında fark tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar lira fark ödenecek.

2023 YILI EK ÖDEMESİ

Emekli Sandığı Kanununun ek 79. maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59 bin 33 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992,9 milyon TL'dir."

Hak sahiplerinin ödemeleri, banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilecek.

Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: dünyaya ya bir daha gelirsem memur olarak gelmek birine beddua edeceksem işçi emeklisi olasın inşallah diyeceğim :) Yanıtla 12 36

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