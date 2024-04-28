İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün Gayrettepe\'deki \'birinci şube\' binasının yıkımı tamamlandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Gayrettepe'de Asayiş Şube Müdürlüğü kampüsündeki "birinci şube" olarak anılan 10 katlı binanın büyük kısmının yıkımı tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü koordinesinde, eski ve depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan binanın yıkım işlemleri sürdürülüyor.

Yaklaşık 50 yıl önce hizmet vermeye başlayan 10 katlı bina, İstanbul'da yaşanan bir çok olaya da tanıklık etti.

Halk arasında "birinci şube" diye anılan bina, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası gözaltına alınanların işlemleri için getirildiği, o dönem terör, kaçakçılık, istihbarat gibi olaylara bakan Siyasi Şube Müdürlüğünün çalışmalarına da şahitlik etti.

Zamanla ihtiyaçlara cevap vermemeye başlayan binada en son Trafik Tescil Şube Müdürlüğü 2023'ün ocak ayına kadar hizmet verdi.

Şubelerin başka yerlere taşınmasının ardından alınan ekstra önemlerle yıkımına başlanan binada, işlemler de son aşamaya geldi.

Gazetecilerden avukatlara, vatandaşlardan polislere kadar bir çok kişinin koridorlarında beklediği, anılarını biriktirdiği binanın molozlarından bazı avukatların hatıra olarak taş parçaları aldıkları öğrenildi.