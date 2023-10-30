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Emekli ve asgari ücretliye ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki son rakamlar - Son Dakika

Emekli ve asgari ücretliye ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki son rakamlar

Son Güncelleme: 30.10.2023 12:27

Yeni yıl yaklaşırken, emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68 olurken, bu orana göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 40.27 olacak. Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Yüzde 50'lik zamma göre en düşük emekli maaşı 11.250 liraya, asgari ücret ise 17.103 liraya çıkacak.

Milyonların heyecanla beklediği emekli ve asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yıl sonu enflasyon tahminine refah payının da eklenmesiyle her iki gruba da yüzde 50 civarında zam yapılması bekleniyor. Bu orana göre yeni yılda asgari ücret 17 bin lirayı, en düşük emekli maaşı ise 11 bin lirayı aşacak.

EMEKLİLER OCAK ZAMMINI BEKLİYOR

Temmuz ayında verilen yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin en düşük maaşı 7.500 TL'de kalmıştı. Hükümet, emeklilerin şikayetleri sonrası bir seferliğe mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye vermeyi kararlaştırdı. Geçim sıkıntısı çeken milyonlarca emekli ocakta güzel bir zam bekliyor.

3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 25.11

Hem emekli hem de asgari ücretlinin zammında enflasyon belirleyici olacak. Temmuz, ağustos ve eylül ayını kapsayan 3 aylık enflasyon yüzde 25.11 oranında. Ancak ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon belirlenecek ve milyonların maaş zammı kesinleşecek.

YÜZDE 50 ZAM BEKLENİYOR

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 oldu. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 40.27 olacak. Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve emeklilere yapılacak zammın yüzde 50'yi bulması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2024'te her iki gruba da yüzde 50 zam yapılmasıyla maaşlarda ciddi oranda bir yükseliş olacak. Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 7.500 liradan 11.250 liraya çıkacak. Asgari ücret ise 11.402 liradan 17.103 liraya yükselecek.

Merkez Bankası, Asgari Ücret, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli ve asgari ücretliye ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki son rakamlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli ve asgari ücretliye ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki son rakamlar - Son Dakika
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