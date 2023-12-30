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Emekli ve memur aylıklarında eşitleme formülü - Son Dakika
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Emekli ve memur aylıklarında eşitleme formülü

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni yıla kısa bir zaman kala emekli ve memur emeklisinin alacağı zam oranlarını değerlendirdi. Karakaş, verilecek zamlarda eşitleme formülüne dikkati çekti. Yeni yıla kısa bir zaman kala milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü yapılacak olan zam oranı ve 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alan memurlar toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı oranında zam alacak. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte de zam oranı netlik kazanacak.

Emekli ve memur aylıklarında eşitleme formülü
30.12.2023 - 23:50,
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Emekli ve memur aylıklarında eşitleme formülü

ANKARA - Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni yıla kısa bir zaman kala emekli ve memur emeklisinin alacağı zam oranlarını değerlendirdi. Karakaş, verilecek zamlarda eşitleme formülüne dikkati çekti.

Yeni yıla kısa bir zaman kala milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü yapılacak olan zam oranı ve 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alan memurlar toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı oranında zam alacak. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte de zam oranı netlik kazanacak. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti tahmini 65,39 olarak güncellenirken Aralık ayı için beklenilen enflasyon aylık 3,26 olması bekleniyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon verisi yüzde 38 olacak. Bu doğrultuda memur ve memur emeklisinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı toplu sözleşmeden doğan refah payını alması halinde bu oran ise yüzde 50 seviyesinde olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de 6 aylık enflasyon beklentisi doğrultusunda en az yüzde 38 oranında zam alacak.

Emekli ve memurların aylıklarına gelecek zamları, enflasyon oranları çerçevesinde değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş ise, aylıklara uygulanacak zamlarda eşitleme formülüne dikkati çekti.

Karakaş, memur ve memur emeklerinin maaşının hesaplanması farklı olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki SSK ve Bağ-Kur emekleri toplu sözleşmeden faydalanamıyor. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını ilgilendiren 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 38 olduğu için şimdiden ceplerinde yüzde 38 bir zam olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki SSK ve Bağ-Kur emekleri toplu sözleşmeden faydalanmadıkları için bugün itibariyle aralık ayı enflasyonu dahil yüzde 38 bir fark ceplerinde" ifadelerini kullandı.

"Memur ve memur emeklileri enflasyondan yüzde 38, toplu sözleşmeden yüzde 15'lik zam"

Memur ve memur emeklerinde ise durumun farklı olduğunu belirten Karakaş, memur maaşlarına bağlı olarak memur emeklilerinin de aynı oranda zam aldıklarını belirtti. Enflasyon farkının da yüzde 38 olduğunu hatırlatan Karakaş, "Birde biliyoruz ki toplu sözleşme farkı var. Dolayısıyla memur ve memur emeklerine gelecek olan zam, aralık ayı dahil yüzde 49'le 50 arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Biz bunu yüzde 50 olarak baz alıyoruz. Demek ki memur ve memur emeklerinin hiç refah payı olmadan sıfır refah payıyla zaten yüzde 50 zam aldıklarını görüyoruz. Bunu enflasyon farkı olan yüzde 38 ve toplu sözleşmede yüzde 15'lik rakamı göz önünde bulundurduğumuz zaman yüzde 50 olarak ele alıyoruz. Dolayısıyla hükümetin özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısının sürekli memur ve memur emeklerinin maaşın yüzde 50 oranında artacağını söylemesi bir sürpriz değil, çünkü tamamen enflasyon farkı ve toplu sözleşme farkına dayanıyor" ifadelerini kullandı.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşmedeki refah payıyla birlikte oranın yüzde 50 oranında zam alındığını söyleyen Karakaş, memur ve memur emeklileri için hükümetin refah payının söz konusu olmadığı ifade etti.

"Eşitleme Formülü ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ayrımı olmayacak"

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 Ocak'ta belirlenecek olan aralık ayı enflasyon ile birlikte ne kadar zam alacağını da değerlendiren Karakaş, "Öncelikle hükümetin bir eşitleme formülü var. Hükümetin eşitleme formülü nedir diye soracak olursanız, hafızamızı tazelediğimiz zaman geçen yıl yine aynen bu dönemlerde hükümet SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi diye bir ayrım olmadan herkese yüzde 30 oranında eşit bir şekilde zam yaptı. Yine hafızamızı tazeleyelim 2023 Temmuz ayında da hükümet SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı, memur emeklisi fark etmeden herkese standart yüzde 30 oranda bir zam yaptı. Şimdi benim öngörüm burada yine bir eşitleme formülünü devreye gireceği yönde"

Eşitleme formülünü nasıl devreye girecek?

Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine eşitleme formülüyle yüzde 50'lilik zam alacaklarını ifade ederek, "SSK, Bağ-Kur emeklerinin enflasyon farkı zaten yüzde 38 oranında. Memur ve memur emeklerinin ise yüzde 50 oranında. Dolayısıyla en düşükte eşitleme olayı yine devreye girecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 38 olan enflasyon farkına yüzde 12 oranında refah payı verilerek yüzde 50'ye çekilecektir. Ancak bu durumda memur emeklisine ve memurlara sıfır refah payı söz konusu olacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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İsa Karakaş, Bağ Kur, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli ve memur aylıklarında eşitleme formülü - Son Dakika


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