Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için mayıs ayı enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Yılın ilk 4 ayında gerçekleşen enflasyon ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 13,36; memur ve memur emeklilerin ise yüzde 6,95'lik maaş zammı kesinleşti. Mayıs ve haziran enflasyonu her iki kesimin maaş zammını doğrudan etkileyecek.

21.05.2025 08:37
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Türkiye'de, milyonlarca memur ve emekli gözünü mayıs ve haziran enflasyon verilerine çevirdi. Temmuz ayında yapılacak maaş zamları, bu iki ayın verileriyle kesinlik kazanacak. TÜİK'in şimdiye kadar açıkladığı 4 aylık enflasyon oranları ise ilk ipuçlarını veriyor.

2025'İN İLK DÖRT AYINDA YÜZDE 13,36'LIK ENFLASYON

TÜFE, ocakta yüzde 5,03; şubatta yüzde 2,27; martta yüzde 2,46; nisanda ise yüzde 3 olarak açıklandı. Böylece ocak-nisan dönemindeki toplam enflasyon yüzde 13,36 oldu. Bu rakama göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 13,36 zammı garantilerken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 6,95 seviyesinde kesinleşti.

MAAŞ ZAMMI İÇİN MAYIS VE HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR

Zam oranlarının nihai hali için mayıs ve haziran enflasyon rakamları belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın anketine göre mayıs ayı için yüzde 2,36, haziran içinse yüzde 1,77'lik bir enflasyon tahmini öne çıkıyor. Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 18,09'a ulaşacak.

ZAMLI MAAŞLAR TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Eğer tahminler gerçekleşirse:

  • SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, temmuz ayında yüzde 18,09 oranında maaş zammı alacak.
  • Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme farkı dahil olmak üzere yüzde 16,98 zamla maaşlarını artıracak.

Bu oranlar, özellikle düşük gelir grubundaki emekliler için kritik alım gücü artışı anlamına geliyor.

ENFLASYON FARKI VERİLİR Mİ?

Temmuz zammı yalnızca enflasyon oranına göre şekillenecek. Ancak uzmanlar, yaşlılık aylığı ve en düşük emekli maaşı gibi kalemlerde ek iyileştirmeler yapılabileceğine de dikkat çekiyor. Hükümetin sosyal destek paketi kapsamında, ek ödemeler ya da taban maaş artışları gibi adımlar da gündeme gelebilir.

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Son Dakika Ekonomi Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • mustafa sagdic:
    14 bin lira neresine ne zam yapipda emekliyi nasıl rahat ettirecek siniz. Bilal oğlanın Hugh diyerek attığı ok emekli maaşından fazla 51 8 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Devlet işçisi ocaktan beri sözlesme bekliyor hala zam alamadilar ..memur ocakta aldi ikinciyi alacak bunu haber yapmislar..memura et döner işçiye ekmek arası peynir.. 18 33 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ufak bir destek ile en düşük maaş 20.000 olsun ve zamanla asgari ücret ile aynı yapılsın. En azından nefes alır insanlar. 39 1 Yanıtla
  • Aziz yarar:
    İnsanlarla dalga geçmeyi bırakın 34 2 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Şu anda emekli olmak isteyen memurlar maaşların yetersizliğinden dolayı emekli olmuyor ve yeni nesil memurların önü tıkanıyor. Herkes 65 te emekliliği beklerse memurluk artık hayal gibi!! 32 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    YAŞLILIK MAAŞINA DA EL ATIN 4.650 TL NEDİR ARKADAŞ 26 2 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Emekli Maaşı Değilde Sosyal Yardım Desek Daha Doğru Olur 26 1 Yanıtla
  • Emir Emir:
    ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 DERECEDEN EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM MEMURA VERİLEN SEYYANEN ZAM TARİHTE İLKDEFA MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMEDİ BU ZAMMIN MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMESİNİ İSTİYORUM.ÇALIŞIRKEN YÜKSEK PRİM ÖDEDİM BUNUN KARŞILIĞINI İSTİYORUM.BU SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNE VERİLENE KADAR PARKTA DÜĞÜNDE KAHVEDE HER TOPLULUKTA BUNUN PROPAGANDASINI YAPACAĞIM İKTİDARA OY VERMESİNLER DİYE.OY KRİTERİM BU. 12 6 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    admin yemin et bu haberi yarında yazmayacağına, bu artiş zaten kanunen mecburrrrr. 9 0 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Bayram değil seyran değil temmuz değil siz eniştemiz bizi neden öpersiniz? 1 0 Yanıtla
  • y k:
    Bombok enflasyon ve ekonominin TL'yi eritmesinden dolayı, alım gücü düşen emekli maaşlarına yapılan düzenleme. Bunun adı budur zam değil. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler - Son Dakika
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