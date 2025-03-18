Emeklilere Bayram İkramiyesi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emeklilere Bayram İkramiyesi Artıyor

TBMM, emekli bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya çıkaracak kanun teklifini görüşecek.

18.03.2025 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülecek.

TBMM bugün emekli ikramiyesinin de yer aldığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için mesai yapacak. Mevcut olarak 3 bin lira olan bayram ikramiyesini 4 bin liraya çıkarılmasını içeren düzenlemenin de yer aldığı teklif, bugün saat 15.00'da Genel Kurul'da görüşülecek.

Emekli bayram ikramiyesi kapsamında yaklaşık 16 milyon kişiye ödeme yapılacak. Öte yandan bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

Genel Kurul'da teklifin kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ikramiye ödemelerinin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanacak

Kanun teklifiyle doğum yardımı sistemi değiştirilerek, doğum yardımı tutarlarının artırılması ve doğurganlık oranını yükseltmek amacıyla çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanması öngörülüyor.

Ayrıca Karayolları Taşıma Kanunu'nda değişiklik yapılmasını da öngören teklifte, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 85 bin liraya kadar, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara da 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Yabancı plakalı araçlar otoyol geçiş ücretlerini ödemeden ülkeyi terk edemeyecek

Kanun teklifi çerçevesinde, yabancı plakalı taşıtların uluslararası taşımalarda yaptığı ihlallere kademeli idari para cezaları uygulanarak suistimallerin önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması amacıyla düzenleme yapılması öngörülüyor. Bu çerçevede özel şirketler tarafından işletilen otoyollardan geçiş ücretini ödemeden geçen yabancı plakalı araçların ülkeyi terk etmeden önce gümrük kapılarında ödeme yapmaları zorunlu hale getirilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bayram İkramiyesi, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilere Bayram İkramiyesi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler TFF’ye çevrildi VAR kayıtlarında büyük skandal Gözler TFF'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandal
İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
Aylık kazancı 150 bin TL Yaptığı işi görenler ’’Helali hoş olsun’’ diyor Aylık kazancı 150 bin TL! Yaptığı işi görenler ''Helali hoş olsun'' diyor
Banka hesabınızı kontrol edin 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı Banka hesabınızı kontrol edin! 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik
Konut Fiyat Endeksi Şubat’ta Yüzde 31,3 Arttı Konut Fiyat Endeksi Şubat'ta Yüzde 31,3 Arttı
Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı
Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ’’aslanım’’ notuyla paylaştılar Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ''aslanım'' notuyla paylaştılar
Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı
Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi
İtfaiye personelini yıkan ihbar Evinde çıkan yangında ailesini kaybetti İtfaiye personelini yıkan ihbar! Evinde çıkan yangında ailesini kaybetti

11:06 İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
17:39 DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
16:14 Sonrasında yaşananlar bomba Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı
16:05 Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok
15:49 Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
15:45 Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor
15:25 Kate Middleton, Aziz Patrick Günü’nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı Kate Middleton, Aziz Patrick Günü'nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı
15:14 Inter maçında korku dolu anlar Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı
15:03 Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı
15:03 Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
14:46 AB’den Ukrayna’ya 3,5 milyar Euro destek hazırlığı AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar Euro destek hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 11:38:15. #7.13#
SON DAKİKA: Emeklilere Bayram İkramiyesi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.