Emeklilere Bayram İkramiyesi Artıyor

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülecek.

TBMM bugün emekli ikramiyesinin de yer aldığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için mesai yapacak. Mevcut olarak 3 bin lira olan bayram ikramiyesini 4 bin liraya çıkarılmasını içeren düzenlemenin de yer aldığı teklif, bugün saat 15.00'da Genel Kurul'da görüşülecek.

Emekli bayram ikramiyesi kapsamında yaklaşık 16 milyon kişiye ödeme yapılacak. Öte yandan bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

Genel Kurul'da teklifin kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ikramiye ödemelerinin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanacak

Kanun teklifiyle doğum yardımı sistemi değiştirilerek, doğum yardımı tutarlarının artırılması ve doğurganlık oranını yükseltmek amacıyla çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanması öngörülüyor.

Ayrıca Karayolları Taşıma Kanunu'nda değişiklik yapılmasını da öngören teklifte, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 85 bin liraya kadar, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara da 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Yabancı plakalı araçlar otoyol geçiş ücretlerini ödemeden ülkeyi terk edemeyecek

Kanun teklifi çerçevesinde, yabancı plakalı taşıtların uluslararası taşımalarda yaptığı ihlallere kademeli idari para cezaları uygulanarak suistimallerin önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması amacıyla düzenleme yapılması öngörülüyor. Bu çerçevede özel şirketler tarafından işletilen otoyollardan geçiş ücretini ödemeden geçen yabancı plakalı araçların ülkeyi terk etmeden önce gümrük kapılarında ödeme yapmaları zorunlu hale getirilecek. - ANKARA