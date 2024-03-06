Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, enflasyonun altında ezilen emeklilerin maaşlarına yönelik yeni bir düzenlemenin olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Akbaşoğlu, "Haziran sonu, temmuz başı itibarıyla emekliler başta olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü artıcı değerlendirmelerimiz olacak" dedi.

06.03.2024 17:10  Güncelleme: 17:33
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Yerel seçimlere sayılı günler kala emeklinin çifte zam beklentisi de arttı. Emeklilere ek zam gelip gelmeyeceği konusu gündemdeyken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Akbaşoğlu, emekli aylıklarına iyileştirmede seçim sonrasını işaret etti.

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRICI ADIMLAR ATILACAK"

Akbaşoğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında"Emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

SEÇİMDEN ÖNCE DÜZENLEME OLUR MU?

Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

"HAZİRAN SONU, TEMMUZ BAŞI İTİBARİYLE..."

Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu, temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN YAPTIĞI HESAP DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının yeterli olmadığını belirterek, "16 milyon emeklimiz var, 7 bin TL eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demek. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz" açıklamasını yapsa da emekliye ek zam gündemden düşmüyor.

Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi

Emekli Zammı, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ferdi durmuş: Yapsan nolucak zam falan yapmayın kardeşim şu fiyat artışlarını durdurun paramız pul oluyor 159 3 Yanıtla
  • Ziya Öner: TBMM' nin emekliler için olağanüstü toplanması gündemlerinde yokmuş. Zaten emeklinin'de size oy atmaya niyeti yok... 141 9 Yanıtla
  • Ziya Öner: Bir emekli olarak akp'nin pul kadar değeri kalmadı gözümde , memura gelince bonkör 8077 lira veriyor, emekliye gelince para yok hakkım haram zıkkım olsun inşallah... 105 6 Yanıtla
  • Hüseyin Çelik: Köprüyü geçtikten sonra Arkanıza bidaha bakarmısınız acaba 92 6 Yanıtla
  • Berkay Inan: Yapmayın Yapmayın emeklileri durmadan ezdirin goruceksiniz 3 büyük şehiride kaybedeceksiniz yine ozaman biz naptik dersiniz 71 8 Yanıtla
  • Sadık Direk: Yani şunu demek istiyor temmuz,da 6 aylık enflasyon oranında zam alacaksınız zaten neyinize yetmiyor şükredin biraz diyor syn başkan vekili 56 3 Yanıtla
  • Kaan Arslan: Ha mart ayında vermişsin yada haziran ayında üç ayın hesabı olmaz herkes elini taşın altına koymalı bence olağanüstü toplanması lazım söz milletin toplanmalısınız . 36 1 Yanıtla
  • Ziya Öner: Biz emekliler olarak müzakere yaptık akp ye oy vermemeye karar verdik sayın bakan. 34 0 Yanıtla
  • Recep Yaşakan: hayat çok pahalı hani eskiden insanlar kuyruğa giriyor da şimdi de insanlar kuyruğa giriyor ama şimdi hayat daha çok pahalı yani emekli nasıl geçimini sağlayacak eve nasıl bakacağım evde eşi çocuğu olsa kirada geçinemez 8 0 Yanıtla
  • Serkan: Vekilimiz demiski balık kavağa çıkınca söz zam vereceğiz demiş Allah razı olsun vekilimiz den 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi - Son Dakika
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