Yerel seçimlere sayılı günler kala emeklinin çifte zam beklentisi de arttı. Emeklilere ek zam gelip gelmeyeceği konusu gündemdeyken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Akbaşoğlu, emekli aylıklarına iyileştirmede seçim sonrasını işaret etti.
Akbaşoğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında"Emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.
Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu, temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının yeterli olmadığını belirterek, "16 milyon emeklimiz var, 7 bin TL eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demek. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz" açıklamasını yapsa da emekliye ek zam gündemden düşmüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi - Son Dakika
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