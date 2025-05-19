Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı

2025 yılı itibarıyla emekli bayram ikramiyesi tutarı, önceki yılın 3.000 TL'lik seviyesinden %33,33 artışla 4.000 TL'ye yükseltildi. Bu artış, emeklilerin bayram öncesi maddi rahatlama yaşamasını hedefliyor. Ramazan Bayramı'nda da aynı tutarda ödeme yapılmıştı. Böylece emekliler, 2025 yılı içerisinde toplamda 8.000 TL bayram ikramiyesi almış olacaklar.

ÖDEME TARİHLERİ: 2-5 HAZİRAN ARASI

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram öncesi ikramiye ödemelerinin, 2-5 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesinden; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve şampiyon sporcular gibi birçok hak sahibi faydalanabilecek. Ayrıca, 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında emeklilik başvurusu yapanlar da bu bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

EMEKLİLERİN BEKLENTİSİ: ZAMLI MAAŞLARLA BİRLİKTE RAHATLAMA

Emekliler, 2025 yılında %15,75 oranında zam alarak en düşük maaşlarını 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükselttiler. Bayram ikramiyesinin de 4.000 TL'ye çıkarılması, emeklilerin bayram öncesi maddi açıdan bir nebze olsun rahatlamasını sağlamasını hedefliyordu.

RESMİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'nın, ödeme takvimi ve detaylarıyla ilgili resmi açıklamaları önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Emekliler ve hak sahipleri, ödeme tarihlerini ve detayları takip etmek için resmi duyuruları izlemeliler.