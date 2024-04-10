Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı

Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MYK'sinde emeklilere neden zam yapılmadığını anlattı. Şimşek ''Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti'' dedi.

10.04.2024 11:19
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31 Mart yerel seçimleri öncesi emeklilerin zam beklentisi sonuçsuz kalmış ve bu da sandıktan çıkan sonucu etkilemişti. Peki emeklilere neden zam yapılmadı? Konunun muhataplarından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MYK'sında bunun nedenine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

"BUNA İZİN VEREMEZDİK"

Konuyla ilgili çok sayıda sorunun muhatabı olan Şimşek, "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak gelecek nesilleri ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik" diyerek emeklilere neden zam yapılmadığını özetledi.

5 İLA 7 BİN LİRA ARASI BEKLENTİ VARDI

Bilindiği üzere Türkiye'de en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesinde. Seçimlerden önce emekli maaşlarına 5 ila 7 bin lira arasında bir zam yapılması yönünde beklenti oluşmuştu. Hükümet ise emeklilere zam için temmuz ayını işaret etmişti.

ERDOĞAN, MİTİNG ALANINDA HESAP YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden önce katıldığı bir mitingde emekli maaşlarıyla ilgili "Emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örneklerle anlattım. Sözü edilen artışları, ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz. Bu demek değil ki çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığının pençesine terk edeceğiz. Tam tersine enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız" demişti.

EMEKLİ ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkı belli oldu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,06 olarak belirlendi.

Mehmet Şimşek, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek 'İzin veremezdik' diyerek nedenini anlattı - Son Dakika

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