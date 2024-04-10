31 Mart yerel seçimleri öncesi emeklilerin zam beklentisi sonuçsuz kalmış ve bu da sandıktan çıkan sonucu etkilemişti. Peki emeklilere neden zam yapılmadı? Konunun muhataplarından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MYK'sında bunun nedenine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
Konuyla ilgili çok sayıda sorunun muhatabı olan Şimşek, "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak gelecek nesilleri ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik" diyerek emeklilere neden zam yapılmadığını özetledi.
Bilindiği üzere Türkiye'de en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesinde. Seçimlerden önce emekli maaşlarına 5 ila 7 bin lira arasında bir zam yapılması yönünde beklenti oluşmuştu. Hükümet ise emeklilere zam için temmuz ayını işaret etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden önce katıldığı bir mitingde emekli maaşlarıyla ilgili "Emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örneklerle anlattım. Sözü edilen artışları, ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz. Bu demek değil ki çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığının pençesine terk edeceğiz. Tam tersine enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız" demişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkı belli oldu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,06 olarak belirlendi.
Son Dakika › Ekonomi › Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek 'İzin veremezdik' diyerek nedenini anlattı - Son Dakika
İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ekonomik kriz nedeniyle kent yoksulu sayısının arttığını belirterek, komşuların aç yatmamasını istediklerini söyledi. Mutlu, yeni dönemde emekli lokali, mahalle kreşleri ve kentsel dönüşüm gibi projeleri hayata geçireceklerini açıkladı.
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