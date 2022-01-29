Emet Belediyesinde işçi maaşlarında iyileştirme protokolü imzalandı

Emet Belediyesi bünyesinde çalışan 61 işçinin sözleşmelerinde ek protokolle maaşlarında iyileştirme yapıldığı bildirildi.

2019 yılı sonunda kadro alan 65 işçiyi kapsayan sözleşme kapsamında işçilerin maaşına birinci yıl yüzde 20, ikinci yıl ise yüzde 14 zam yapılmış, ayrıca aylık 300 TL alışveriş karı sosyal haklara eklenmişti. 2022 yılı 6. ayında sona erecek sözleşme öncesi enflasyondaki ciddi artış ve hak kaybı üzerine maaşlar asgari ücretin altında kalmıştı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile bir araya gelen Sendika Kütahya Şube Başkanı Sabattin Ödemiş ve belediye sendika temsilcileri yapılan görüşmeler sonrası ek protokolü imzaladılar.

İmzalanan ek protokole göre, işçiler bu yılın 7. ayında yeni sözleşme yapılana kadar günlük 15 lira taşıt ulaşım ve memurlara ödenen aile yardımı kapsamında aylık 522 lirada aile ödeneği aldılar. 900 TL'den fazla iyileştirme alan işçilerin aylık 300 TL alışveriş kartları da devam edecek. Sözleşme ile Emet Belediyesinde çalışan bekar bir işçi en az 5 bin 100 TL maaş ve 300 TL alışveriş kartı olacak. Emet Belediyesindeki 29 kadrolu işçi ise sözleşmeleri gereği memura verilen yüzde 30 zam kendi maaşlarına da yansıyacak.

Gelinen süreçte işçilerinin mağdur olmaması adına ek sosyal haklar vererek maaşlarda iyileştirmeye gittiklerini ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Gazi Emet'imizde bir yandan belediyemiz vasıtası ile hizmet üretirken, bir yandan da işçilerimizin ekonomik şartlarını düzenlemek içinde mücadele veriyoruz. Hükümetimizin asgari ücreti 4 bin 253 TL olarak belirleyince işçilerimizin maaşları bu rakamda ve altında kalmıştı. Sözleşmemiz 7. ayda sona ermesine rağmen işçilerimizin mağdur olmaması adına sosyal haklarda iyileştirme yapan ek protokolü imzaladık. Emeği geçen sendika temsilcilerimize, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Verilecek bu ek ücret artışı 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olacak" dedi. - KÜTAHYA