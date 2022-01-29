Üye Girişi
Emet Belediyesinde işçi maaşlarında iyileştirme protokolü imzalandı - Son Dakika

Emet Belediyesinde işçi maaşlarında iyileştirme protokolü imzalandı

29.01.2022 12:32
Emet Belediyesinde işçi maaşlarında iyileştirme protokolü imzalandı

Emet Belediyesi bünyesinde çalışan 61 işçinin sözleşmelerinde ek protokolle maaşlarında iyileştirme yapıldığı bildirildi.

Emet Belediyesi bünyesinde çalışan 61 işçinin sözleşmelerinde ek protokolle maaşlarında iyileştirme yapıldığı bildirildi.

2019 yılı sonunda kadro alan 65 işçiyi kapsayan sözleşme kapsamında işçilerin maaşına birinci yıl yüzde 20, ikinci yıl ise yüzde 14 zam yapılmış, ayrıca aylık 300 TL alışveriş karı sosyal haklara eklenmişti. 2022 yılı 6. ayında sona erecek sözleşme öncesi enflasyondaki ciddi artış ve hak kaybı üzerine maaşlar asgari ücretin altında kalmıştı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile bir araya gelen Sendika Kütahya Şube Başkanı Sabattin Ödemiş ve belediye sendika temsilcileri yapılan görüşmeler sonrası ek protokolü imzaladılar.

İmzalanan ek protokole göre, işçiler bu yılın 7. ayında yeni sözleşme yapılana kadar günlük 15 lira taşıt ulaşım ve memurlara ödenen aile yardımı kapsamında aylık 522 lirada aile ödeneği aldılar. 900 TL'den fazla iyileştirme alan işçilerin aylık 300 TL alışveriş kartları da devam edecek. Sözleşme ile Emet Belediyesinde çalışan bekar bir işçi en az 5 bin 100 TL maaş ve 300 TL alışveriş kartı olacak. Emet Belediyesindeki 29 kadrolu işçi ise sözleşmeleri gereği memura verilen yüzde 30 zam kendi maaşlarına da yansıyacak.

Gelinen süreçte işçilerinin mağdur olmaması adına ek sosyal haklar vererek maaşlarda iyileştirmeye gittiklerini ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Gazi Emet'imizde bir yandan belediyemiz vasıtası ile hizmet üretirken, bir yandan da işçilerimizin ekonomik şartlarını düzenlemek içinde mücadele veriyoruz. Hükümetimizin asgari ücreti 4 bin 253 TL olarak belirleyince işçilerimizin maaşları bu rakamda ve altında kalmıştı. Sözleşmemiz 7. ayda sona ermesine rağmen işçilerimizin mağdur olmaması adına sosyal haklarda iyileştirme yapan ek protokolü imzaladık. Emeği geçen sendika temsilcilerimize, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Verilecek bu ek ücret artışı 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olacak" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500

Emet Belediyesi, Hüseyin Doğan, alışveriş, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emet Belediyesinde işçi maaşlarında iyileştirme protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi


'Mutlu sonlu masaj salonu'na giden İngiliz bir daha ayağa kalkamadı! 39 kadının masaj yaptığı adam masada kaldı 'Mutlu sonlu masaj salonu'na giden İngiliz bir daha ayağa kalkamadı! 39 kadının masaj yaptığı adam masada kaldı         
12:24
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45

Son Dakika Haberleri
12:23 'Mutlu sonlu masaj salonu'na giden İngiliz bir daha ayağa kalkamadı! 39 kadının masaj yaptığı adam masada kaldı
12:16 Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada
12:04 Görevden alınan TÜİK Başkanı sadece 11 ay görevde kaldı, muhalefet liderini kapıda bıraktı
11:58 İki eşini de hamile bırakan adamın yaşantısı, pes dedirtecek cinsten
11:56 TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan MOBESE açıklaması: İncelenmeli, hukuki süreç başlayacak!
11:53 Elektrikte yazlık-kışlık tarife çağrısı! Elektrik zamları pes ettirdi! Esnaflar kepenk kapatmaya başladı!
11:48 Hadise ile eve girerken görüntülenen Mehmet Dinçerler'den sert tepki: Otoparkıma pusu kuruldu, bu basın özgürlüğü değil haneye tecavüz
11:32 Annesi kurt, babası kangal! Zincirlerinden kurtulup doğaya salındı, ilk işi karşısına çıkan yılanı parçalamak oldu
11:23 Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı!
11:18 Son Dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlıları yakalandı! 11 kişi gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 12:38:28. #1.12#
SON DAKİKA: Emet Belediyesinde işçi maaşlarında iyileştirme protokolü imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement